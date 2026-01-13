‘पाडू’च्या वापराला आपचा विरोध
मुंबई, ता.१३ : ‘ईव्हीएम’मध्ये बिघाड झाल्यास मते मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तर ‘प्रिंटिंग अँड ऑक्झिलरी डिस्प्ले युनिट्स’ अर्थात ‘पाडू’ या नवीन मशीनचा वापर केला जाईल, असे मुंबईत पालिकेत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सांगण्यात आले. या मशिनच्या वापराला आम आदमी पक्षाने विरोध कला आहे. ‘मत चोरी’ करण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न असल्याची आरोप आपने केली आहे.
‘पाडू’ला नावाच्या या मशीनला निवडणूक आयोगाची कोणतीही मान्यता नाही; ईव्हीएमप्रमाणे पाडूची कोणतीही तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे या मशिनच्या वापराला आम आदमी पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. या संदर्भात पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. ‘ईव्हीएम - कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिटच्या ‘रँडमायझेशन’ आणि तपासणीची कठोर प्रक्रिया असते, ज्यामध्ये पक्षाचे प्रतिनिधीदेखील सहभागी होतात. परंतु या पाडू मशीनसाठी अशी कोणतीही प्रोटोकॉल (कार्यपद्धती) नाही. मग ही मशिन खरा निकाल दाखवत आहेत आणि त्यात फेरफार केला जात नाही, याची खात्री आपण कशी करू शकतो, असा सवालही आपने केला आहे. आपच्या मुंबई कार्याध्यक्ष रुबेन मस्कारेन्हास यांनी सांगितले की, ‘या मशीनचा वापर करण्याची गरज पडण्याची शक्यता कितीही कमी असते. तरीही या मशीनच्या वापराला आमचा विरोध आहे.’
