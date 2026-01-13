ठाकरे बंधू गुंतवणूक विरोधी : आशीष शेलार
मुंबई, ता.१३ : ‘ठाकरे बंधू हे उद्योजक विरोधी, गुंतवणूक विरोधी, तरुणांविरोधी आणि तरुणांना रोजगार मिळण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांना मुंबईकर आपली जागा दाखवतील,’ असे प्रत्युत्तर मंत्री आशीष शेलार यांनी आज येथे दिले. या संदर्भातील राज ठाकरे यांच्या आरोपांना त्यांनी उत्तर दिले. ‘अदाणी समूहाच्या नावावर भारतीय जनता पक्षावर किंवा सरकारवर दोषारोप होत असल्याने मी उत्तर देत आहे,’ असे शेलार यांनी स्पष्ट केले.
शेलार म्हणाले की, ‘राज ठाकरे यांनी सल्लागारांपासून सावध राहावे. सल्लागाराने सांगितलेल्या आधारावर बोलल्याने कशी अडचण होते, हे राज ठाकरेंच्या विधानांवरून लक्षात येते. त्यामुळे आता आज ते स्पष्टीकरण देत आहेत, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे नव्वद हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. बारसू-नाणार रिफायनरीमुळेही दीड लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल; मात्र या प्रकल्पांना ठाकरेंनी विरोध केला. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात २५ हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार होते. मुंबई मेट्रो प्रकल्पातून तीन लाख रोजगार निर्माण होतील. मात्र त्याला उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली होती. दहा लाख रोजगार निर्मिती करणाऱ्या वाढवण बंदरालाही ठाकरेंचा विरोध आहे. याचा अर्थ ठाकरे गुंतवणूकदार विरोधी असून ते महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालत आहेत आणि आपल्यावर बेरोजगारी लागू पाहत आहेत. त्यामुळे दोन्ही ठाकरे बंधूंना घरी बसवण्याची ही निवडणूक आहे,’ असेही शेलार म्हणाले.
