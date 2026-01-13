भांडुपसह वरळी, वांद्र्यात पैसे, वस्तू वाटपाचा आरोप
मुंबई, ता. १३ : महापालिका निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात पैशांसह विविध वस्तूंचे वाटप करून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचे खटाटोप विविध राजकीय पक्ष, उमेदवारांकडून सुरू झाला आहे. प्रचाराच्या तोफा थंडावल्यानंतर अवैधरित्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारे वाटपसत्र सर्वत्र जोमाने होईल, असे संकेत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांनी आपले वाटप कोणी पाहू नये, इतरांचे मात्र पकडून देता यावे, यासाठी यंत्रणा निर्माण केल्याची माहिती मिळते.
भांडुप येथे दोन दिवसांपूर्वी तुळशी जलवाहिनी पलीकडील वस्त्यांमध्ये ठिकठिकाणी हळदीकुंकू समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांतर्फे त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या समारंभाच्या माध्यमातून महिलांना प्रेशरकुकरपासून साड्या, भांडी आदी वस्तूंचे वाटप केल्याचा आरोप आहे. त्याची छायाचित्रे, व्हिडिओ समाजमाध्यमांमधून सर्वदूर पसरले. निवडणूक कोणतीही असो. भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, चुनाभट्टी, कुर्ला, जोगेश्वरी, चांदिवली आदी डोंगराळ भागातल्या वस्त्यांमध्ये हटकून रात्रीच्या सुमारास अगदी साखरेपासून पैसे आणि विविध आकर्षक वस्तू वाटल्या जातात. भौगोलिक अडचणींमुळे पोलिस किंवा निवडणूक कार्यालयाची भरारी पथके या भागात पोहचू शकत नसल्याचा फायदा सर्वच राजकीय पक्षांचे उमेदवार उचलत असल्याची चर्चा आहे.
