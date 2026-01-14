बोगस पुराव्यांवर कर्ज घेऊन बँकेची फसवणूक
मुंबई, ता. १४ : बनावट कागदपत्रांआधारे गृहकर्ज घेत आयसीआयसीआय बँकेला तब्बल २.७० कोटी रुपयांना फसवणाऱ्या कंपनीसह पाच व्यक्तींविरोधात पंत नगर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. बँकेच्या विक्री शाखेच्या विभागीय प्रमुखाने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे मंगळवारी (ता. १३) पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा नोंदवला. वर्सटाइल व्हॅली ही. विकसक कंपनी, संदीप यादव यांच्यासह सहा जणांना याप्रकरणी आरोपी करण्यात आले आहे. विकसक कंपनीच्या प्रकल्पात घर विकत घेण्यासाठी आरोपींनी बँकेकडून कर्ज घेतले. त्यासाठी यादव याने आरोपींना स्वतःच्या कंपनीचे कर्मचारी असल्याचे भासवले. त्यासाठी काही महिना ठराविक रक्कम तो त्यांच्या खात्यावर वळती करत असे; मात्र लगेच ती काढून घेत असे, याशिवाय अन्य बोगस कागदपत्रांआधारे चार व्यक्तींना यादवने कर्ज मिळवून दिले होते. ते या व्यक्तींनी न फेडल्याने अंतर्गत चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. तेव्हा हा प्रकार उघड झाला.
