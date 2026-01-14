रस्ते वाहतूकीत आज बदल
रस्ते वाहतुकीत आज बदल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : महापालिका निवडणुकीसाठी मुंबई महापालिका प्रशासन झाले आहे. प्रचाराचा अधिकृत कालावधी संपला असून मुंबई पोलिस, महापालिका कर्मचारी आणि निवडणूक यंत्रणा यांनी मतदान प्रक्रिया शांततेत, सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी अंतिम तयारी पूर्ण केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात रस्ते बंदी, वाहतुकीत बदल, शासकीय कार्यालयांना सुट्टी, मतदारांसाठी विशेष सुविधा आणि कडक सुरक्षा उपाय लागू करण्यात आले आहेत.
निवडणूक शांततेत पार पडावी, यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी विशेष वाहतूक सूचना जारी केली आहे. मतदान यंत्रांचे वितरण, मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणीच्या कामासाठी १४ ते १५ जानेवारीदरम्यान शहरातील अनेक भागांमध्ये वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कांदिवली आणि मालाड परिसरातील प्रमुख रस्ते केवळ निवडणूक कामासाठी आणि अत्यावश्यक सेवांसाठीच खुले राहतील. सायन, दादर आणि वरळी भागात विशेष निर्बंध सायन परिसरात (विशेषतः मार्ग क्रमांक २४-ब, सायन पूर्व) काही रस्त्यांवर फक्त निवडणूक कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. सामान्य वाहनांना येथे प्रवेशबंदी असेल. तर दादर (पश्चिम) भागातील रावबहादूर शंकरराव बोले मार्ग, रानडे मार्ग येथे प्रवेशबंदी आणि वाहन उभे करण्यास मनाई क्षेत्र लागू करण्यात आले आहे. वरळी परिसरातील डॉक्टर ई. मोझेस मार्गावर वाहन उभे करण्यास आणि वाहन प्रवेशास निर्बंध घालण्यात आले आहेत, विशेषतः मतमोजणीच्या काळात. तसेच मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
