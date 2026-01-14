गीत, जिंगल्सद्वारे रस्ते सुरक्षेची जनजागृती
रस्ते सुरक्षा गीत, जिंगल्सद्वारे जनजागृती
वडाळा आरटीओने तयार केला रस्ता सुरक्षा रथ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : रस्ता सुरक्षा अभियान २०२६ अंतर्गत ‘रस्ता सुरक्षा जीवन रक्षा’ ही मोहीम राबवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे (वडाळा) तयार केलेल्या ‘रस्ता सुरक्षा रथ’चे उद्घाटन परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. १४) परिवहन आयुक्त कार्यालयात झाले. हा रथ मुंबईत जागोजागी फिरून रस्ते सुरक्षा गीत व जिंगल्सद्वारे सर्वसामान्य नागरिक, वाहनचालक, मालक व पादचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करणार आहे.
रस्ते अपघात टाळण्यासाठी नियमांचे पालन, हेल्मेट, सीटबेल्टचा वापर, वेग नियंत्रण व इतर सुरक्षिततेच्या बाबींवर प्रबोधन केले जाणार आहे. उद्घाटनप्रसंगी अप्पर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर, उपपरिवहन आयुक्त मेत्रेवार, आरटीओ हेमांगिनी पाटील, आरटीओ मुंबई पूर्व (अ. का.) पल्लवी कोठावदे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
