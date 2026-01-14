मकर संक्रांतीवर निवडणुकीची छाप
मुंबई, ता. १४ : तीळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ असे म्हणत साजरी होणारी यंदाची मकर संक्रांत मुंबईत मात्र राजकीय संघर्षाची ठरली आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या छुप्या प्रचारामुळे मुंबईत ठिकठिकाणी राजकीय वातावरण तापले असून, प्रतिस्पर्धी पक्षांमधील वाद आता निवडणूक आयोगाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे.
सणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या छुप्या प्रचारामुळे मुंबईत बुधवारी (ता. १४) दिवसभर तक्रारींचा पाऊस पाहायला मिळाला. अनेक प्रभागांमध्ये प्रतिस्पर्धी पक्षांकडून उमेदवारांची तक्रार निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकांकडे करण्यात आली. तीळगूळ पाकिटांवर नेत्यांचे फोटो असणे, हळदी-कुंकू कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भेटवस्तूंचे वाटप, शुभेच्छांचा निमित्ताने नियमबाह्य प्रचार आणि पैशांच्या वाटपाचे आरोप करण्यात आले. या तक्रारींमुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांची मोठी धावपळ झाली. अनेक ठिकाणी भरारी पथकांनी भेटी देऊन साहित्याची तपासणी केली, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आणि उमेदवारांमध्ये दिवसभर चिंतेचे वातावरण होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.