दीक्षान्त समारंभ १७ जानेवारीला
मुंबई विद्यापीठाच्या १,७२,५२२ जणांना पदव्या
मुंबई, ता. १४ ः मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक दीक्षान्त १७ जानेवारीला सकाळी १० वाजता फोर्टच्या सर कावसजी जहाँगीर दीक्षान्त सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. या समारंभाला भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. अजय कुमार सूद हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. सन्माननीय अतिथी म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित राहणार आहेत.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या कार्यक्रमाला प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे आणि कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांच्यासह अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्यापरिषदेचे मान्यवर सदस्य, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, सहयोगी अधिष्ठाता यांच्यासोबत विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि विभागप्रमुख, प्राध्यापक उपस्थित राहणार असल्याचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. पूजा रौंदळे यांनी सांगितले. या वर्षीच्या दीक्षान्त समारंभामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर मिळून विविध विद्याशाखांतील १ लाख ७२ हजार ५२२ स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात येणार आहेत. पदवी अभ्यासक्रमासाठी १ लाख ४९ हजार ९८२ विद्यार्थ्यांचा समावेश असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी २२ हजार ५४० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या वर्षीच्या दीक्षान्त समारंभामध्ये विविध विद्याशाखेतील ६०२ स्नातकांना विद्यावाचस्पती (पी. एचडी) पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे.
