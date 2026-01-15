मतदार यादीत गोंधळ
अनेकांची नावे नाहीत; बूथ, मतदान केंद्र बदलल्याच्या तक्रारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : पालिका निवडणुकीसाठी आज सकाळपासूनच मतदानाला सुरुवात झाली. अनेकांना आज सुट्टी नसल्याने त्यांनी सकाळीच मतदान उरकून कामावर जाण्याचे नियोजन केले होते; मात्र मतदान केंद्रावर असलेल्या मतदार यादीत नाव न सापडणे, बूथ, मतदान केंद्र बदलले गेल्याने अनेकांना एका मतदान केंद्रावरून दुसऱ्या मतदान केंद्रापर्यंत पायपीट करावी लागली. उमेदवारांकडे असलेल्या मतदारांच्या याद्या आणि मतदान केंद्रातील याद्या यात काही प्रमाणात फरक असल्याने हा गोंधळ उडल्याच्या तक्रारी मतदार करत होते. मुंबईत अनेक ठिकाणी अशा तक्रारी होत्या.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच आज पालिकेने पालिकेच्या निवडणुकीसाठी मतदान केंद्र तेच असेल या भरवशावर मतदान केंद्रावर गेलेल्या मतदारांची मोठी निराशा झाली. याआधी आपण याच मतदान केंद्रावर मतदान केले होते, असे मतदार सांगत होते, तर मतदान केंद्रावरील यादीत त्यांचे नाव सापडत नसल्याने कर्मचारीही चांगलेच हवालदिल झाले होते. याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतरही तुमचे नाव असेल, तर मतदान करा अन्यथा काही करू शकत नाही. दुसऱ्या मतदान केंद्रावर चौकशी करा, अशी हतबलता त्यांच्याकडून व्यक्त केली जात हाेती.
मी माझ्या कुटुंबासह विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले होते; मात्र आज माझे एकट्याचे नाव दुसऱ्या मतदान केंद्रावर गेले असेल, असे सांगितले जात आहे. मग मी मतदान कसे करायचे, कुठे शोधायचे, हा प्रश्न आहे.
- जीवन करूळकर, मतदार, कुर्ला
अचानक मतदारांची नावे गायब करून नागरिकांचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. आयत्या वेळी कुठेही दाद मागून मतदान करण्याची व्यवस्था नाही, याची खंत वाटते.
- किसन जाधव, मतदार
