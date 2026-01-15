मुंबईतील नवमतदारांचा उत्साह कमी
मुंबईतील नवमतदारांचा उत्साह कमी
काहींची नावे नसल्याने नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रभागांमध्ये सकाळपासून मतदानाला चांगली सुरुवात झाली असली तरी नवतरुण मतदारांची हजेरी कमीच दिसली. मानखुर्द, घाटकोपर, शिवाजीनगर, गोवंडी अशा घनदाट वस्त्यांमध्ये महिला, पुरुषांबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. १८ ते २५ वयोगटातील नवमतदार मात्र बहुतांश ठिकाणी दिसून आले नाहीत. तसेच काही मतदारांची नावे नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मानखुर्द येथील श्रुती गायकवाडने (१९) पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान कसे करायचे याची उत्सुकता होती. सुरुवातीला थोडा गोंधळ झाला, पण अधिकाऱ्यांनी मदत केली. हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे तिने सांगितले. तसेच काही नवमतदार यादीत नाव नाही व पत्ता बदल यामुळे मतदान करू शकले नाहीत.
लोकशाही मजबूत करण्यासाठी मतदान करून लोकशाहीचा उत्सव साजरा केला. पण मतदानाच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जेवणाची व्यवस्था आणि इतर सुविधांचा अभाव जाणवला.
- नीलवेंनी नायडू, नवमतदार
माझ्या दृष्टीने महागाई, बेरोजगारी या विषयांवर मतदान केले. माझ्या काही मित्रांचे नाव न मिळाल्याने ते मतदानापासून वंचित राहिले.
- सूर्यप्रकाश राजभर, नवमतदार
वयस्कर मंडळींना आतमध्ये जाण्यासाठी गाडीसुद्धा नाही. मोबाईल बंदी आहे, अशी सूचना मतदान केंद्राबाहेर लावली नाही, हे चुकीचे आहे.
- सिद्धार्थ चंद्रशेखर, नवमतदार
देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून अमूल्य मत अचूक नेतृत्वाला द्यावे आणि लोकशाही आणखी बळकट करून मोलाची भूमिका पार पाडावी, यासाठी लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी झालो.
- अन्सारी रेहान इफ्तेकार, नवमतदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.