उद्धव ठाकरे यांचे विधान आचारसंहिता भंग करणारे
उद्धव ठाकरे यांचे विधान आचारसंहिता भंग करणारे
आशीष शेलार यांचा आरोप
मुंबई, ता. १५ : उद्धव ठाकरे यांच्या निवडणुकीच्या दिवशीच्या पत्रकार परिषदेला परवानगी होती का, त्यात त्यांनी निवडणूक यंत्रणेवर तसेच मुख्यमंत्र्यांवर आरोप केले असल्याने हा आचारसंहितेचा भंग होतो का, याची निवडणूक आयोगाने दखल घ्यावी, अशी मागणी मंत्री आशीष शेलार यांनी केली आहे.
ठाकरे यांना याद्वारे राजकीय हेतू साध्य करायचा आहे, असा दावाही त्यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर दिले. या वेळी ते म्हणाले, की मुंबईत ज्या वेळेला मतदार जोमाने मतदान करीत आहेत, लोकशाही यंत्रणेवर विश्वास ठेवून मतदार त्यात सहभागी होत आहेत, त्या वेळेला ठाकरे आरडाओरडा का करीत आहेत? उद्धव ठाकरे यांनी केलेले आरोप हे निवडणूक यंत्रणा, निवडणुकीतील अधिकारी, मतदार यांना गतिरोध आहेत का? ठाकरे ही गोष्ट वारंवार करीत आहेत, याची आयोगाने दखल घ्यावी.
पहिल्यांदा दोन्ही ठाकरे बंधूंनी मतचोरीचा आरोप केला, नंतर मतदार यादीतील नावांच्या चोरीचा, मतदार नोंदणीच्या एजन्सी आणि कंपन्या यामध्ये चोरीचा, मग दुबार मतदार चोरीचा आरोप केला. मग मतदान यंत्रात चोरी, मतदान केंद्र निवड प्रक्रियेमध्ये चोरी, मतदान प्रक्रियेतल्या अधिकाऱ्यांच्या निवडीमध्ये चोरी, प्रचार करण्याच्या नियमावलीमध्ये चोरी, पाडू या यंत्रणेत चोरी, शाईची चोरी केल्याचा आरोप उद्धव यांनी केल्याचे शेलार यांनी दाखवून दिले. या एवढ्या चोऱ्या नाहीत. हा त्यांच्या बुद्धीतील हेराफेरीचा प्रकार आहे. त्यांच्या राजकीय मेंदूमध्ये केमिकल लोचा झाला आहे, असा आरोपही शेलार यांनी केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.