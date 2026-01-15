कोळीवाड्यांत हक्कांसाठी मतदान
कोळीवाड्यांत हक्कांसाठी मतदान
राजकीय गणिते बदलण्याचे संकेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईतील कोळीवाड्यांमध्ये नेहमीप्रमाणे मतदानाचा उत्साह दिसून आला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या घरातील तीन जण या वेळी निवडणूक रिंगणात आहेत. या वेळी २२५, २२६, २२७ या प्रभागांचा निकाल धक्कादायक लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
कुलाबा, वरळी, माहीम, खार, जुहू, वर्सोवा, मढ, गोराई आणि धारावी या भागांत कोळीवाडे आहेत. मुंबईतील कोळी बांधवांची संख्या १७ लाखांहून अधिक आहे. मात्र कोळीवाडे विखुरलेले असल्यामुळे या समाजाचा एकत्रित राजकीय प्रभाव पडत नाही. दक्षिण मुंबईतील सर्वात मोठे मतदान केंद्र असलेल्या कुलाबा फायर स्टेशनमध्ये सकाळपासून मतदानाचे प्रमाण चांगले होते. या ठिकाणी ११ मतदान केंद्र होती. या प्रभागातून राहुल नार्वेकर यांची वहिनी हर्षिता नार्वेकर, तर बाजूच्याच नेव्ही नगर प्रभागातून राहुल नार्वेकर यांची चुलत बहीण डॉ. गौरी शिवलकर या रिंगणात आहेत.
हक्कांसाठी मतदान
मुंबईतील कोळीवाडे सीमांकनाशी संबंधित प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे अनेक कोळीबांधव नाराज आहेत. दुसरे म्हणजे मच्छीमार बाजारांच्या पुनर्विकासातून समाजाला मुंबईबाहेर हाकलण्याचे उद्योग सुरू असल्याचा आरोप काही मतदारांचा आहे. त्यामुळे या वेळी अधिक जागरूकतेने आम्ही मतदान करीत असल्याचे सर्वच थरांतील मतदारांनी सांगितले. एकाच घराण्यातील तीन जणांनी उभे राहण्याच्या तसेच दमदाटी करण्याच्या आरोपामुळे आमची बदनामी झाल्याची भावना कुलाब्यातील कोळीवाड्यात पाहायला मिळाली.
कोळीवाड्यांचा विकास आणि महिलांच्या रोजगाराचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. आश्वासने मिळाली, पण काम झाले नाही. त्यामुळे या वेळी विचार करून मतदान केले.
- आरती धनू,
कोळी महिला, कुलाबा
मुंबईतील कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास, मूलभूत सुविधा आणि मासेमारीशी संबंधित प्रश्नांमुळेच आम्ही जास्त संख्येने मतदान केले.
- लक्ष्मी चव्हाण, खारदांडा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.