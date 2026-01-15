मुंबईत सरासरी ५० टक्के मतदान
मुंबईत सरासरी ५० टक्के मतदान
२०१७च्या तुलनेत टक्का घसरला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : महापालिकेच्या २२७ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत गुरुवारी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत सरासरी ५० टक्के मतदान झाल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. २०१७च्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी जवळपास पाच टक्क्यांनी घसरली असून, त्यामुळे निकालाचे पारडे कोणत्या दिशेला झुकणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे.
मतदानाला सकाळी ७.३० वाजता सुरुवात झाल्यानंतर अनेक प्रभागांमध्ये मतदारांचा मोठा उत्साह दिसला. सकाळी ९.३०पर्यंत ६.९८ टक्के मतदान झाले. दुपारी १.३०पर्यंत सरासरी २९.९६ टक्के मतदान झाले; मात्र त्यानंतर मतदानाचा वेग काहीसा मंदावला होता. दुपारी ३.३० वाजल्यानंतर पुन्हा एकदा मतदारांनी गर्दी केल्याने संध्याकाळी ५.३०पर्यंत सरासरी ५० टक्के मतदान झाले.
----
कुठे अधिक, कुठे कमी?
भांडुप, मुलुंड, विलेपार्ले, मरोळ, जोगेश्वरी, गोरेगाव, कांदिवली, दहिसर आणि बोरिवली भागात ४५ ते ५० टक्के मतदान झाले, तर माटुंगा, माहीम, घाटकोपर, मालाड, अंधेरी आणि कुलाबा येथे सरासरी ३० ते ३५ टक्के मतदान झाले.
---
मागील निवडणुकीतील मतटक्का
२०१२ : ४४.७५ टक्के
२०१७ : ५५.५३ टक्के
२०२६ : ५० टक्के (अंदाजे)
