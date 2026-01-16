‘मराठी कार्ड’ चालले; पण सत्ता निसटली
ठाकरे बंधूंना मुंबईत संमिश्र प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : तब्बल दोन दशकांनंतर एकत्र आलेल्या उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘ठाकरे ब्रँड’ने मराठी मतांची मोठी विभागणी रोखण्यात यश मिळवले असले तरी विजयाची माळ भाजप-शिवसेना यांच्या महायुतीच्या गळ्यात पडली आहे. उद्धव ठाकरे यांना ६५ जागांसह दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला केवळ सहा जागांवर विजय मिळाला.
दुसऱ्या बाजूला महायुतीने ११६ जागांसह बहुमताला गवसणी घातली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई होती. मुंबईत ठाकरेंच्या शिवसेनेने ६५च्या आसपास जागा जिंकून हे सिद्ध केले, की मुंबईतील ‘शिवसैनिक’ अजूनही ‘मातोश्री’शी बांधील आहे. शिंदे गटाच्या तुलनेत त्यांना साधारण ३९ जागा अधिक मिळाल्या आहेत. शिंदे गटाच्या तुलनेत ठाकरेंना दुप्पट यश मिळाले आहे. दक्षिण मुंबई आणि दादर-माहीम पट्ट्यात मनसेला अपेक्षित मते मिळाली नाहीत. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटासाेबत गेल्याने त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याची चर्चा आहे. राज ठाकरे यांना हा निकाल आत्मचिंतन करायला लावणारा असून भविष्यात ही युती टिकते की पुन्हा ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
ठाकरेंसाठी सकारात्मक मुद्दे :
- सहानुभूतीची लाट आणि पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यावरील मतदारांचा विश्वास कायम
- राज ठाकरे यांनी या निवडणुकीत ५३ पेक्षा जास्त जागा लढवल्या होत्या; मात्र त्यांना केवळ सहा जागांवरच आघाडी मिळवता आली.
- भांडुपमध्ये काही प्रभागांत मनसेने भाजपला धूळ चारली.
‘मराठी अस्मिता’ विरुद्ध ‘विकास आणि हिंदुत्व’
महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंनी ‘मराठी माणूस विरुद्ध भाजप’ असा संघर्ष उभा केला होता.
युतीमुळे मराठी मतांचे विभाजन टळले, हे निकाल स्पष्ट करतात. हे दोन बंधू एकत्र आले नसते, तर ठाकरे गटाचा आकडा ४०च्याही खाली जाण्याची भीती होती.
महायुतीचे वर्चस्व
गुजराती, उत्तर भारतीय आणि काही प्रमाणात मराठी मतांच्या जोरावर भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. विकासकामांचा (मेट्रो, कोस्टल रोड) प्रचार ठाकरे बंधूंच्या भावनिक आवाहनावर भारी पडल्याचे दिसते.
पराभवाचे प्रमुख कारण
- शिंदे गटाने सत्तेचा वापर करून ग्रास रूटवर केलेली मोर्चेबांधणी
- ठाकरे गट आणि मनसे यांच्यात काही जागांवर शेवटपर्यंत असलेला संभ्रम
- एकनाथ शिंदे यांनी अनेक निष्ठावान कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे खेचले
