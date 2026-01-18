हार्बर मार्गावर गारेगार प्रवास
हार्बर मार्गावर गारेगार प्रवास
२६ जानेवारीपासून १४ एसी लोकल फेऱ्या; पश्चिम रेल्वेवरही वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : हार्बर मार्गावरील प्रवाशांसाठी पुन्हा वातानुकूलित लोकल सेवा सुरू हाेणार आहे. मध्य रेल्वे २६ जानेवारीपासून सीएसएमटी, वडाळा रोड ते पनवेलदरम्यान १४ एसी लोकल फेऱ्या चालवणार आहे. या सेवेमुळे गर्दीच्या वेळेत सर्वसाधारण लोकलच्या फेऱ्या रद्द हाेऊन वेळापत्रक काेलमडून प्रवाशांची नाराजी ओढवण्याची शक्यता आहे. पश्चिम रेल्वेवरही एसी लोकलच्या अतिरिक्त १२ फेऱ्या सुरू होणार आहेत.
हार्बर मार्गावर यापूर्वी १ डिसेंबर २०२१ रोजी एसी लोकल सुरू करण्यात आली होत; मात्र सामान्य लोकलच्या तुलनेत तिकीट आणि पासचे दर अधिक असल्याने या सेवेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यातच सामान्य लोकलच्या फेऱ्या कमी झाल्याने प्रवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर एसी लोकल सेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
नव्या वेळापत्रकानुसार काही निवडक फेऱ्यांमध्ये एसी लोकल चालवण्यात येणार आहेत. सकाळी ९.०९ वाजताची पनवेल-सीएसएमटी, सायंकाळी ५.३० वाजताची वडाळा रोड-पनवेल आणि रात्री ८ वाजताची सीएसएमटी-पनवेल या तीन साध्या लोकल रद्द करून त्याजागी एसी लोकल धावणार आहेत. सोमवार ते शनिवारदरम्यान वाशी, वडाळा रोड, सीएसएमटी आणि पनवेल या मार्गांवर सात अप आणि सात डाऊन एसी लोकल फेऱ्या असतील. रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी एसी लोकल सेवा बंद ठेवून साध्या लोकल चालवण्यात येणार आहेत.
पश्चिम रेल्वेवर २६ जानेवारीपासून एसी लोकलच्या १२ नवीन फेऱ्या सुरू करण्यात येणार आहेत. सध्या १०९ एसी लोकल फेऱ्या धावत असून, ही संख्या आता १२१ वर जाणार आहे. त्यापैकी चार फेऱ्या सकाळच्या तर आठ फेऱ्या सायंकाळी धावणार आहेत.
----
या वेळेत धावणार
हार्बर रेल्वे
अप मार्ग
पहाटे ४.१५ : वाशी ते वडाळा रोड
सकाळी ६.१७ : पनवेल ते सीएसएमटी
सकाळी ९.०९ : पनवेल ते सीएसएमटी
दुपारी १२.०३ : पनवेल ते वडाळा रोड
दुपारी २.३१ : पनवेल ते सीएसएमटी
दुपारी ४.५५ : वाशी ते वडाळा रोड
संध्याकाळी ६.३७ : पनवेल ते सीएसएमटी
डाऊन मार्ग
सकाळी ५.०६ : वडाळा रोड ते पनवेल
सकाळी ७.४० : सीएसएमटी ते पनवेल
सकाळी १०.३४ : सीएसएमटी ते पनवेल
दुपारी १.१७ : वडाळा रोड ते पनवेल
दुपारी ३.५४ : सीएसएमटी ते वाशी
संध्याकाळी ५.३० : वडाळा रोड ते पनवेल
रात्री ८.०० : सीएसएमटी ते पनवेल
.....
पश्चिम रेल्वे
अप मार्ग
पहाटे ५.१४ : गोरेगाव ते चर्चगेट (धीमी)
सकाळी ७.२५ : बोरिवली ते चर्चगेट (जलद)
सकाळी १०.०८ : विरार ते चर्चगेट (जलद)
दुपारी १२.४४ : भाईंदर ते चर्चगेट (जलद)
दुपारी ३.४५ : विरार ते चर्चगेट (धीमी)
सायंकाळी ७.०६ : गोरेगाव ते चर्चगेट (धीमी)
डाऊन मार्ग
सकाळी ६.१४ ः चर्चगेट ते बोरिवली (धीमी)
सकाळी ८.२७ ः चर्चगेट ते विरार (जलद)
सकाळी ११.३० ः चर्चगेट ते भाईंदर (जलद)
दुपारी १.५२ ः चर्चगेट ते विरार (धीमी)
सायंकाळी ५.५७ ः चर्चगेट ते गोरेगाव (धीमी)
रात्री ८.०७ ः चर्चगेट ते गोरेगाव (धीमी)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.