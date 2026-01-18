महापौरांची निवडी २८ जानेवारीला
महापौर निवड २८ जानेवारीला
महापालिकेचे नियमित कामकाज होणार सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर महापौरपदाच्या आरक्षणाला दिरंगाई होत आहे. पालिका प्रशासनाने २८ जानेवारी हा दिवस महापौर निवडीबाबत निश्चित केला असून महापौरांच्या निवडीनंतर पालिकेचे कामकाज नियमित सुरू होईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
महापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत नगरविकास खात्याचे नोटिफिकेशन अद्याप पालिकेकडे आलेले नाही. ते उद्या सोमवारी येईल, अशी अपेक्षा पालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्या आधारावर २८ जानेवारी ही तारीख पालिका प्रशासनाने महापौर निवडीबाबत निश्चित केली आहे. महापौरांची निवड झाल्यानंतर पालिका सभागृहात महापौर हे उपमहापौरांची निवड करतील. त्यानंतर वैधानिक समित्या आणि विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांच्या निवडी केल्या जातील. पक्षाच्या एकूण संख्याबळानुसार समित्यांमध्ये सदस्य संख्या किती असावी, याचे गुणोत्तर पालिका प्रशासन ठरवेल आणि समित्यांचे कामकाज सुरू होईल. उद्या महापालिकेत महापौरपदाच्या निवडीबाबत हालचाली सुरू होतील. महापौर कोण बनेल, याकडे आता मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
...
सूत्रे आता महापौरांच्या हाती
तब्बल तीन वर्षे पालिका प्रशासनाचा कारभार प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्तांच्या हाती होता. आता मुंबई महापालिकेतील प्रशासक राज संपून पालिकेचा कारभार महापौरांच्या हाती एकवटणार आहे. प्रशासक राजवटीत पालिकेची सर्व सूत्रे पालकमंत्र्यांच्या हाती होती. विकासनिधीचे वाटप पालकमंत्री करीत होते. त्यामुळे विकासनिधीचे वाटप गेल्या काही वर्षांत वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.
