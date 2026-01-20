बेलासिस पूल वाहतुकीसाठी सज्ज
दक्षिण मुंबईकरांना मोठा दिलासा; विक्रमी वेळेत काम पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : दक्षिण मुंबईतील ताडदेव, नागपाडा आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेल्या ‘बेलासिस’ उड्डाणपुलाचे काम महापालिकेने विक्रमी वेळेत पूर्ण केले आहे. विशेष म्हणजे, निविदेतील मुदतीपेक्षा चार महिने आधीच म्हणजेच अवघ्या १५ महिने सहा दिवसांत या पुलाचे काम फत्ते करण्यात पालिकेला यश आले आहे.
ब्रिटिशकालीन १३० वर्षे जुना असलेला हा पूल धोकादायक झाल्याने तो पाडून नवीन बांधण्याचे काम १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रत्यक्ष सुरू झाले होते. रेल्वे विभाग, महापालिकेचा पूल विभाग, स्थानिक वॉर्ड ऑफिस आणि वाहतूक पोलिस यांच्यातील उत्तम समन्वयामुळे पावसातही हे काम अविरत सुरू राहिले. या पुलाची अंतिम कामे ६ जानेवारी २०२६ रोजी पूर्ण झाली आहेत. पुलाची एकूण लांबी ३३३ मीटर (रेल्वे हद्दीत ३६.९० मीटर) असून, रचना ७ मीटर रुंद वाहतूक मार्ग आणि दोन्ही बाजूंना पादचाऱ्यांसाठी प्रशस्त पदपथ असेल, तर बेस्ट वाहिन्यांचे स्थलांतरण, १३ अडथळा ठरणारी बांधकामे हटवणे आणि न्यायालयीन प्रकरणांवर मात करून हे आव्हानात्मक काम पूर्ण करण्यात आले.
बेलासिस पूल पुन्हा सुरू झाल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून विस्कळित झालेली पूर्व-पश्चिम वाहतूक सुरळीत होईल. त्यामुळे जहांगीर बोमन बेहराम मार्ग (बेलासिस रोड) वरील भार कमी होईल.
दादासाहेब भडकमकर मार्ग, पठ्ठे बापूराव मार्ग आणि महालक्ष्मी स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी सांगितले की, पुलाची भार चाचणी आणि संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. आता रेल्वे विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळताच वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने हा पूल सर्वसामान्यांसाठी खुला केला जाईल.
महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईकरांचा प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी पालिकेने राबवलेल्या मिशन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे हे एक यशस्वी उदाहरण मानले जात आहे.
कसा आहे पूल?
* एकूण लांबी : ३३३ मीटर (रेल्वे हद्दीत ३६.९० मीटर)
* रचना : ७ मीटर रुंद वाहतूक मार्ग आणि दोन्ही बाजूंना पादचाऱ्यांसाठी प्रशस्त पदपथ.
* आव्हाने : बेस्ट वाहिन्यांचे स्थलांतरण, १३ अडथळा ठरणारी बांधकामे हटवणे आणि न्यायालयीन प्रकरणांवर मात करून हे काम पूर्ण करण्यात आले.
