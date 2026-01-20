हायस्पीड डिझेल तस्करीचा पर्दाफाश
२०० टन साठ्यासह दोघांना अटक; कस्टमची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः मालवाहू जहाजांमध्ये इंधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तस्करीचे रॅकेट कस्टम विभागाने उद्ध्वस्त केले. या कारवाईत सुमारे २०० टन डिझेल साठा, एक बार्ज (पडाव) जप्त करीत दोघांना अटक करण्यात आली. आजवरची ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे कस्टम विभागाच्या प्रवक्त्याने मंगळवारी स्पष्ट केले.
कस्टम विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गोपनीय माहितीआधारे ‘एमव्ही टीना ४’ या बार्जवर छापेमारी करण्यात आली. या कारवाईत बार्जमधील पाण्याच्या टाक्यांमध्ये हायस्पीड डिझेल आढळले. विशेष म्हणजे, प्रमाणित संरचनेत बदल करून बार्जमध्ये अतिरिक्त टाकी उभारण्यात आली होती. त्यातही पाण्याऐवजी डिझेल आढळले. हे बार्ज ‘मे. शिनी शिपिंग अँड लॉजिस्टिक्स’ कंपनीच्या मालकीची असल्याची नोंद आढळली. कंपनी मालकाचा मुलगा आणि बार्जवरील कर्मचाऱ्यांकडे चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले. मुंबई बंदरावर येणाऱ्या परदेशी मालवाहू जहाजांतील चोरलेले डिझेल या बार्जवर साठवले जाते आणि कमी किमतीत, मागणीनुसार स्थानिक बाजारपेठेत विकले जाते, अशी माहिती तपासात उघड झाली. याप्रकरणी कंपनीच्या मालकाच्या मुलासह दोघांना अटक करण्यात आली. तस्करीत सहभागी अन्य संबंधितांचा शोध सुरू असल्याचे कस्टम विभागाने स्पष्ट केले.
