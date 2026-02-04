लोकलचे दररोज १३ बळी
लोकलचे दररोज १३ बळी
२०२५ मध्ये उपनगरीय रेल्वेवर ४,८४१ अपघात; २,२८७ प्रवाशांचा मृत्यू, २,५५४ जखमी
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी उपनगरीय लोकल प्रत्यक्षात अनेकांसाठी रोजचा जीवघेणा प्रवास ठरत आहे. वेळेची घाई, उशिराने धावणाऱ्या गाड्या, क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त गर्दी आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे लोकल प्रवास कायमच अपघातांच्या सावटाखाली आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मुंबई उपनगरीय रेल्वेवर तब्बल चार हजार ८४१ अपघात घडले. या दुर्घटनांमध्ये दोन हजार २८७ प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर दोन हजार ५५४ प्रवासी जखमी झाले. अधिकृत आकडेवारीनुसार दररोज सरासरी १३ प्रवासी लोकल अपघातांचे बळी ठरत असून, ही आकडेवारी केवळ दुर्घटनांचीच नव्हे, तर व्यवस्थात्मक अपयशाचे भयावह वास्तव अधोरेखित करणारी आहे.
या अपघातांमध्ये धावत्या लोकलमधून पडण्याच्या घटनांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट होते. वर्षभरात अशा एक हजार ७१३ घटना नोंदल्या गेल्या असून, त्यामध्ये ५२५ प्रवाशांचा मृत्यू, तर एक हजार १८८ प्रवासी जखमी झाले. प्रचंड गर्दी, दरवाजांजवळ लटकून प्रवास करणे आणि क्षमतेपेक्षा अधिक भरलेल्या लोकल गाड्या ही या दुर्घटनांची प्रमुख कारणे ठरत आहेत.
दुसऱ्या क्रमांकावर रूळ ओलांडताना होणारे अपघात आहेत. या प्रकारात एक हजार २९८ घटना घडल्या असून, त्यामध्ये एक हजार ६३ प्रवाशांचा मृत्यू, तर २३५ प्रवासी जखमी झाले. पूल व भुयारी मार्गांची अनुपलब्धता, तसेच वेळ वाचवण्यासाठी थेट रूळ ओलांडण्याची सवय प्रवाशांच्या जीवावर बेतत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
नैसर्गिक मृत्यूची छाया
अपघातांबरोबरच लोकल प्रवासादरम्यान नैसर्गिक मृत्यूंची संख्याही चिंताजनक आहे. २०२५ मध्ये अशा ५३९ नैसर्गिक मृत्यूंची नोंद झाली आहे. गर्दी, उकाडा, दीर्घ प्रवास आणि तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव यामुळे प्रवासच अनेकांसाठी जीवघेणा ठरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. याशिवाय आत्महत्येचे ९३ प्रकार, विद्युत धक्क्यामुळे १३ मृत्यू, तसेच प्लॅटफॉर्म व गॅपमध्ये पडणे आणि रेल्वे खांबाला धडक देण्याच्या घटनांचीही नोंद आहे. काही प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मार्गनिहाय आकडेवारी पाहता, मध्य रेल्वे मार्गावर अपघातांची संख्या पश्चिम रेल्वेच्या तुलनेत अधिक आहे. विशेष म्हणजे, अपघातग्रस्तांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक प्रवासी पुरुष आहेत. कार्यालयीन वेळेतील प्रचंड गर्दी आणि प्रवासाचा ताण याचा हा थेट परिणाम असल्याचे चित्र आहे.
मृत्यूचा ट्रॅक थांबणार कसा?
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या उपनगरीय लोकलमधील अपघातांचे हे वाढते आकडे रेल्वे प्रशासनाच्या सुरक्षिततेविषयीच्या दाव्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. अपघात रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सुरक्षिततेची साधने आणि प्रवाशांच्या क्षमतेनुसार लोकल गाड्यांची संख्या वाढवली नाही, तर हा ‘मृत्यूचा ट्रॅक’ थांबणार कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
१८ डब्यांचा निर्णय कागदावरच
लोकलमधील वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी भारतीय रेल्वेच्या आरडीएसओने २००८-०९ मध्येच १८ डब्यांच्या उपनगरी लोकल गाड्यांना मंजुरी दिली होती; मात्र तब्बल १६ वर्षे उलटूनही या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी, प्रवासी भार सातत्याने वाढत असताना आजही मुंबईकरांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. तसेच रेल्वे रुळांलगत सीमा भिंती आणि प्लॅटफॉर्मच्या टोकाला कुंपण उभारल्यास अनधिकृत रूळ ओलांडणे रोखता येऊ शकते; मात्र अनेक ठिकाणी ही कामे अद्याप अपूर्ण आहेत.
वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या
सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांच्या जनहित याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार प्रत्येक स्थानकावर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष असणे अपेक्षित आहे; मात्र मध्य रेल्वेच्या ९० स्थानकांपैकी केवळ चार ठिकाणीच हे कक्ष कार्यरत आहेत. रुग्णवाहिकांचीही तीव्र कमतरता असून, केवळ १५ स्थानकांवरच ‘१०८’ सेवा उपलब्ध आहे. हे केवळ आकडे नसून, दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो मुंबईकरांच्या जीवाशी थेट संबंधित असलेले गंभीर वास्तव असल्याचे या आकडेवारीतून पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे अपघात २०२५
स्रोत : मुंबई लोहमार्ग पोलिस
एकूण अपघात - ४,८४१
मृत्यू : २,२८७
जखमी : २,५५४
कारणनिहाय अपघात
१. रूळ ओलांडताना
जखमी : २३५
मृत्यू : १,०६३
एकूण : १,२९८
......
२. धावत्या लोकलमधून पडणे
जखमी : १,१८८
मृत्यू : ५२५
एकूण : १,७१३
......
३. नैसर्गिक मृत्यू/आजारपण
मृत्यू : ५३९
जखमी : ६९०
एकूण घटना : १,२२९
.......
४. आत्महत्या
मृत्यू : ९३
जखमी : १
एकूण घटना : ९४
........
५. विद्युत धक्का
मृत्यू : १३
जखमी : १८
एकूण घटना : ३१
........
६. प्लॅटफॉर्म व गॅपमध्ये पडणे
मृत्यू : ६
जखमी : ९
एकूण घटना : १५
......
७. रेल्वे खांबाला धडक
मृत्यू : ६
जखमी : ५३
एकूण घटना : ५९
.......
८. इतर अपघात
मृत्यू : २३
जखमी : ३५९
एकूण घटना : ३८२
......
कारण अस्पष्ट
मृत्यू : १९
जखमी : ०
एकूण घटना : १९
.......
