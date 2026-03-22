भारतीयांची झोप सर्वात कमी
औरा कंपनीचा अहवाल
मुंबई, ता. २२ : भारतीय नोकरदार, कर्मचारी यांची झोप जगात सर्वात कमी म्हणजे जेमतेम साडेसहा तास असून, त्यांच्या झोपेचा दर्जाही चांगला नाही. मात्र, भारतीय लोक सोमवारी छोट्या डुलक्या काढण्यात पटाईत आहेत, असे आरोग्यविषयक साधणं बनवणारी कंपनी औरा यांच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
औराचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डाऊघ स्विनी यांनी नुकतीच ही माहिती दिली. भारतीयांना त्यांच्या झोपेशी संबंधित तसेच अन्य आरोग्यविषयक रोजच्या माहितीवर लक्ष ठेवून त्याचे विश्लेषण सांगणारी अंगठी त्यांनी बाजारात आणली आहे. त्यानिमित्ताने ते पत्रकारांशी बोलत होते. औराची ही अंगठी ब्लुटूथद्वारे आपल्या मोबाईलला जोडता येते. त्याद्वारे हृदयाच्या ठोक्यांचा वेग, किती पावले चाललो ते तर सांगतेच. मात्र, तुमच्या मनावरील ताण किती आणि कधी वाढला, तुम्ही काय व्यायाम तुमच्या शरीराचे तापमान, हृदयाची गती आणि अन्य लक्षणे पाहून तुम्ही आजारी पडणार का, ते देखील ही अंगठी आधीच सांगते. भारतीयांची सरासरी झोप सहा तास २८ मिनिटे असून, जगातील इतर अनेक देशातील लोक त्याहीपेक्षा ४० मिनिटे जास्त झोपतात. निरोगी माणसासाठी सात ते नऊ तास झोप आवश्यक आहे. मात्र, भारतीयांना त्यांचे काम, रात्री समाजमाध्यमांवर वेळ घालवणे, तसेच रात्रीच अन्य कामांना वेळ देणे, यामुळे झोप कमी मिळते, असे अहवालात म्हटले आहे.
त्यामुळे भारतीयांना गाढ झोप अशी फार मिळतच नाही. तसेच भावभावनांवर नियंत्रण, तीक्ष्ण स्मरणशक्ती आणि समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक असलेली आर.ई.एम. पद्धतीची झोपही भारतीयांना फारशी मिळत नाही. सरासरी भारतीय सव्वा बारा वाजता झोपायला जातात, मात्र त्यांचा जागे होण्याचा वेळ हा जगातील इतर व्यक्तींप्रमाणेच पावणेआठ हा आहे. अर्थात कमी झोपेची झोपेची कमतरता भारतीय फावल्या वेळात डुलक्या काढून भरून काढतात. डुलक्या काढण्याचा भारतीयांचा दिवसाचा वेळ ५३ मिनिटे हा आहे. सोमवारी हे प्रमाण सर्वात जास्त असते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
