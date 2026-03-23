उन्हाळी गर्दीसाठी मध्य रेल्वेचा दिलासा
प्रवाशांच्या सोयीसाठी आठ अतिरिक्त फेऱ्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये होणारी अतिरिक्त प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने मुंबई आणि पुण्यातून नागपूर तसेच कोकण मार्गावर मडगावपर्यंत विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण आठ विशेष फेऱ्या चालवण्यात येणार असून, प्रवाशांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ट्रेन क्रमांक ०१०२१ एलटीटी-नागपूर विशेष गाडी ३ एप्रिलला रात्री १२.५५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून सुटेल. परतीची ट्रेन क्रमांक ०१०२२ नागपूर-एलटीटी विशेष गाडी त्याच दिवशी रात्री ८ वाजता नागपूरहून सुटेल. या गाडीला ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, अकोला, बडनेरा आणि वर्धा येथे थांबे देण्यात आले आहेत. ट्रेन क्रमांक ०१४६७ पुणे-नागपूर विशेष गाडी ३ एप्रिलला दुपारी ३.५० वाजता पुणे येथून सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.३० वाजता नागपूरला पोहोचेल. परतीची ट्रेन क्रमांक ०१४६८ नागपूर-पुणे विशेष गाडी ४ एप्रिलला सकाळी ८ वाजता सुटेल. या गाडीला दौंड, अहमदनगर, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, अकोला आणि बडनेरा येथे थांबे असतील. दुसरीकडे कोकण मार्गावरील प्रवाशांसाठी ट्रेन क्रमांक ०११२९ सीएसएमटी-मडगाव विशेष गाडी ३ आणि ५ एप्रिलला रात्री १२.२० वाजता सुटून त्याच दिवशी दुपारी ३.१५ वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीची ट्रेन क्रमांक ०११३० मडगाव-सीएसएमटी विशेष गाडी सायंकाळी ४ वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ३.४५ वाजता मुंबईत येईल. या गाडीला दादर, ठाणे, पनवेल, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड येथे थांबे देण्यात आले आहेत.
आरक्षण सुरू
मध्य रेल्वेच्या या विशेष गाड्यांसाठीचे आरक्षण २४ मार्च २०२६ पासून भारतीय रेल्वेच्या सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर तसेच ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावर सुरू होणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली.
