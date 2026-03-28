थकीत कर भरण्यासाठी उरले शेवटचे तीन दिवस
३१ मार्चपूर्वी भरणा करा; सुट्टीच्या दिवशीही पालिकेची कार्यालये सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः आर्थिक वर्ष २०२५-२६ संपण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने मालमत्ता कर संकलनासाठी आपली कंबर कसली आहे. ज्या नागरिकांनी अद्याप आपला मालमत्ता कर भरलेला नाही, त्यांच्यासाठी पालिकेने विशेष सूचना जारी केल्या असून थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
महापालिकेच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ३१ मार्चपर्यंत कराचा भरणा न करणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर दंडात्मक कारवाई किंवा कायदेशीर पावले उचलली जाऊ शकतात. त्यामुळे शेवटच्या क्षणाची घाई टाळण्यासाठी नागरिकांनी त्वरित कर भरावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
मार्चअखेरची गर्दी आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन पालिकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर संकलनासाठी नियुक्त केलेली पालिकेची विशेष केंद्रे आणि नागरिक सुविधा केंद्रे (सीएफसी) या शनिवार (ता. २८) आणि रविवारी (ता. २९)देखील सुरू राहणार आहेत. सुट्टीच्या दिवशीही नागरिकांना प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन आपला कर भरता येणार आहे.
पालिकेचे मुंंबईकरांना आवाहन
नागरिक पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनही घरबसल्या ऑनलाइन कर भरू शकतात. शहराच्या विकासकामांत सहकार्य करण्यासाठी आणि दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी सर्व मालमत्ताधारकांनी मुदतीपूर्वी आपला कर जमा करावा, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
