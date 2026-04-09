एलटीटी करमाळी ११ जूनपर्यंत धावणार
मुंबई, ता. ९ : उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन कोकण रेल्वे आणि मध्य रेल्वे प्रशासनाने लोकमान्य टिळक टर्मिनस-करमाळी-एलटीटी साप्ताहिक विशेष गाडीला ११ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक २२११५/२२११६ ही सेवा पूर्ववत वेळापत्रकानुसारच धावणार आहे.
ही गाडी दर गुरुवारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून मध्यरात्रीनंतर १२.५० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११.१५ वाजता करमाळी येथे पोहोचते. परतीच्या प्रवासात गाडी करमाळीतून दुपारी १.५० वाजता सुटून एलटीटी येथे मध्यरात्रीनंतर १२.१० वाजता दाखल होते.दरम्यान, या गाडीचे ठाणे, पनवेल, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली आणि कुडाळ या स्थानकांवर थांबे कायम ठेवण्यात आले आहेत. गाडीची रचना, वेळापत्रक आणि थांब्यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रवाशांनी आरक्षण आणि इतर सविस्तर माहितीसाठी मध्य रेल्वे तसेच कोकण रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
