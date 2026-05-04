केवळ २२ दिवसांत बसवले पाच गर्डर
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत अहमदाबादमधील मणिनगर येथे अवघ्या २२ दिवसांत पाच प्रीकास्ट गर्डर यशस्वीरीत्या बसवण्यात आले. सक्रिय रेल्वे मार्गावर अत्यंत अचूकता, वेग आणि समन्वय साधत ही महत्त्वाची अभियांत्रिकी कामगिरी पूर्ण करण्यात आली.
ही गर्डर लाँचिंग प्रक्रिया ८, १३, १९, २४ आणि २९ एप्रिल २०२६ला टप्प्याटप्प्याने पार पडली. यामधील सर्वात जड गर्डर सुमारे १,३६० मेट्रिक टन वजनाचा असून, ८ एप्रिलला त्याचे लाँचिंग करण्यात आले. भारतीय रेल्वेच्या कार्यरत मार्गावर उचलण्यात आलेल्या सर्वांत जड संरचनांपैकी ही एक मानली जाते. पाचही गर्डरचे वजन १,१७० ते १,३६० मेट्रिक टनदरम्यान आहे. दोन पीयर्समधील अंतर सुमारे ३० ते ३४ मीटर असल्याने भार सुरक्षितपणे वाहून नेण्यासाठी मजबूत पोर्टल गर्डर प्रणालीची गरज होती.
क्रॉलर क्रेनचा वापर
या कामासाठी २,२०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या क्रॉलर क्रेनचा वापर करण्यात आला. ओव्हरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (ओएचई ), मर्यादित जागा आणि सुरू असलेली रेल्वे वाहतूक लक्षात घेता हे काम पार पाडण्यात आले.
पोर्टल गर्डरची वैशिष्ट्ये
हे पोर्टल गर्डर ३४ मीटर लांबीचे असून, त्यांचा क्रॉस-सेक्शन ५.५ मीटर बाय ४.५ मीटर आहे. हे गर्डर साइटवरच प्रीकास्ट करून एकसंध संरचनेच्या स्वरूपात उभारण्यात आले आहेत.
