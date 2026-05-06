All जलवाहतुकीचे तिकीट आता ऑनलाईन

जलवाहतुकीचे तिकीट आता ऑनलाइन
मुंबई, ता. ६ : मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासी जलवाहतुकीसाठी आधुनिक व एकात्मिक ऑनलाइन तिकीट वितरण आणि विक्री प्रणाली लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
जलवाहतूक सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि प्रवासीकेंद्रित करण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना या सूचना देण्यात आल्या. या प्रणालीमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल, तसेच संपूर्ण व्यवस्थेत पारदर्शकता निर्माण होईल, असे त्यांनी नमूद केले. ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण कराव्यात, तसेच प्रणाली सुरू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. त्यामुळे सेवा अधिक परिणामकारकपणे राबविता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
मंत्रालयातील बैठकीत जलवाहतूक सेवांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून प्रवास अधिक सुलभ आणि सोईस्कर करण्यावर भर देण्यात आला. भविष्यातील सक्षम सार्वजनिक वाहतूक पर्याय म्हणून जलवाहतुकीचा विकास करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आणि विश्वास महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. नव्या ऑनलाइन तिकीट सुविधेबाबत जनजागृती करण्यासाठी व्यापक प्रचार आणि प्रसार मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही मंत्री राणे यांनी दिल्या.
