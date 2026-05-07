उंदीर मारण्याच्या औषधाने
डोकाडिया कुटुंबाचा मृत्यू
मृतदेहासह कलिंगडातही आढळले विषारी अंश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः पायधुनी येथील डोकाडिया कुटुंबाचा मृत्यू उंदीर मारण्याच्या औषधात वापर होणाऱ्या झिंक फॉस्फाईड या विषारी रसायनामुळे झाल्याचे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालातून पुढे आले आहे.
प्रयोगशाळेचा अहवाल पायधुनी पोलिसांना प्राप्त झाला आहे. डोकाडिया कुटुंबीयांच्या मृतदेहांतील व्हीसेरा आणि अन्य नमुने रासायनिक चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले होते. चाचणीत चारही मृतदेहांमध्ये झिंक फॉस्फाईडचे अवशेष आढळले. त्याशिवाय त्यांनी जेवणानंतर खाल्लेल्या कलिंगडामध्येही या विषारी रसायनाचे अवशेष आढळले; मात्र अन्य अन्नपदार्थांमध्ये ते रसायन आढळलेले नाही. या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कारवाई केली जाईल, असे पोलिस उपायुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आता हे विषारी रसायन कुटुंबाला देण्यात आले की त्यांनी ते स्वतःहून घेतले, याचा तपास केला जाईल, असे पायधुनी पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दुसरीकडे जेजे रुग्णालयाने केलेल्या मायक्रोबायोलॉजी चाचणीत अन्नातून विषबाधा झाली नसल्याचे पोलिसांना कळवण्यात आले.
----
काय घडले होते?
अब्दुल्ला डोकाडिया, पत्नी नसरीन, मोठी मुलगी आयेशा आणि धाकटी मुलगी जैनब यांचा २६ एप्रिल रोजी मृत्यू झाला होता. अब्दुल्ला यांनी मृत्यूपूर्वी दिलेल्या जबाबानुसार, आदल्या दिवशी रात्री कुटुंबीयांसमवेत बिर्याणीचा आस्वाद घेतल्यानंतर चौघांनी रात्री १.३०च्या सुमारास कलिंगड खाल्ले. अब्दुल्ला यांना पहाटे अतिसाराचा त्रास झाला. औषध घेतल्याने त्यांना काही काळ बरे वाटले; मात्र सकाळी चौघांनाही त्रास सुरू झाला. जेजे रुग्णालयात उपचारादरम्यान चौघांचा मृत्यू झाला. चौघांनाही दिवसभर उलट्या झाल्याने त्यांच्या मृतदेहांमधील नमुन्यांची चाचणी करणे न्यायवैद्यक तज्ज्ञांना आव्हानात्मक होते; मात्र संचालक डॉ. विजय ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात पथकाने ही चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली.
---
झिंक फॉस्फाईड काय आहे?
झिंक फॉस्फाईड हे रसायन साधारणतः पावडर स्वरूपात असते आणि अन्नामध्ये मिसळून शरीरात गेल्यानंतर अतिशय घातक ‘फॉस्फीन’ वायू तयार करते. वायू तयार झाल्यानंतर परिस्थिती झपाट्याने गंभीर बनते. हृदय, फुप्फुस, मूत्रपिंड आदी महत्त्वाचे अवयव निकामी होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, या रसायनावर उतारा (अँटिडोट) नाही. उलटीवाटे हा विषारी पदार्थ बाहेर काढला जाऊ शकतो; मात्र विषारी वायू तयार झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.
