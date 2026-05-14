थांबलेल्या तीन बसला भरधाव बेस्टची धडक

थांबलेल्या तीन बसना
भरधाव बेस्टची धडक
चिरडला गेल्याने वाहकाचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : रस्त्यावर झाड पडल्यामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीत थांबलेल्या तीन बसना मागून येणाऱ्या बसने जोरदार धडक दिली. या दोन बसदरम्यान चिरडला गेल्याने एका वाहकाचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १४) दुपारी अंधेरी येथील आंबोली नाका परिसरात घडली.
अंधेरी स्थानक ते वर्सोवा या मार्गावर गुरुवारी दुपारी १.१५च्या सुमारास हा अपघात झाला. आंबोली नाका येथे रस्त्यावर एक झाड पडल्यामुळे बेस्टच्या सेवेतील मातेश्वरी एजन्सीच्या तीन बस रांगेत उभ्या होत्या. या वेळी मागून आलेल्या ओशिवरा आगाराच्या भरधाव बसने उभ्या असलेल्या बसला जोरदार धडक दिली. या अपघातात मातेश्वरी एजन्सीचे बसवाहक शेखर बाबूराव रावते (वय ५२) हे बसमागून जात होते. त्याच वेळी बस धडकल्याने त्यांना गंभीर इजा झाली. त्यांना तातडीने कूपर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी पोलिसांनी अपघातास जबाबदार चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. ताब्यात घेतलेल्या चालकाकडे अपघात कसा, कोणत्या परिस्थितीत घडला, याबाबत चौकशी सुरू आहे.
चौकशी समितीची स्थापना
अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी बेस्टने एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. मागून येणाऱ्या बसचा ब्रेक निकामी झाला होता, की चालकाचा ताबा सुटला होता, याचा शोध घेतला जात आहे. समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
