१ जुलैपासून एचएसआरपी बंधनकारक; नियम मोडल्यास १ हजार रुपयांचा दंड

१ जुलैपासून एचएसआरपी बंधनकारक
नियम मोडल्यास दंड; जुन्या वाहनांसाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (एचएसआरपी) बसविण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर म्हणजेच १ जुलै २०२६ पासून एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर विशेष तपासणी मोहीम राबवून कारवाई करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांकडून एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
राज्यातील वाहन सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि वाहनांची ओळख अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी वाहनधारकांना एचएसआरपी बसविण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील कामाचा वेग आणि वाहनधारकांची गैरसोय लक्षात घेऊन शासनाने ही मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहनचोरी, बनावट नंबर प्लेट्सचा वापर आणि गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये वाहनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी एचएसआरपी प्रणाली महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जुन्या वाहनांनाही ही नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- परिवहनमंत्र्यांचे आवाहन
वाहनधारकांनी परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अपॉइंटमेंट निश्चित करावी. ३० जूनपूर्वी एचएसआरपी बसवून घ्यावी. ज्यांनी मुदतीत नोंदणी केली नाही किंवा नंबर प्लेट बसवून घेतली नाही, अशा वाहनांची १ जुलैपासून तपासणी केली जाईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. नोंदणी करताना केवळ अधिकृत संकेतस्थळाचाच वापर करावा. कोणत्याही अनधिकृत एजंट किंवा मध्यस्थांच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये, असे आवाहनही परिवहनमंत्र्यांनी केले आहे. वाहन सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व वाहनधारकांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
