मुंबईत सीएनजी दरात दोन रुपये वाढ
मुंबई, ता. १४ : महानगर गॅसने मुंबई महानगर विभागात सीएनजीच्या किमती प्रतिकिलो दोन रुपयांनी वाढवल्या आहेत. अमेरिका, इस्राईल-इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताला कच्च्या तेलाप्रमाणेच नैसर्गिक वायूचा तुटवडा भासतो आहे. अशा स्थितीत नैसर्गिक वायू मिळवण्याची किंमत वाढल्याने प्रामुख्याने ही दरवाढ झाली आहे. त्यासोबत कच्च्या तेलाचे वाढलेले भाव, रुपयाचे अवमूल्यन आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे ही भाववाढ करणे भाग आहे, असे महानगर गॅसचे म्हणणे आहे. आता मुंबई महानगर विभागात सीएनजीचा दर प्रतिकिलोमागे ८४ रुपये राहील.
