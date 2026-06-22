शमीर पटेल यांचे नगरसेवक पद रद्द

शमीर पटेल यांचे नगरसेवकपद रद्द
जात प्रमाणपत्र अवैध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १३७ (एम-पूर्व विभाग) मधून इतर मागास (ओबीसी) राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले नगरसेवक शमीर रमजान पटेल यांचे नगरसेवकपद अखेर रद्द करण्यात आले आहे. अहमदनगरच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या महासभेतही याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २७ मे २०२६ रोजी शमीर पटेल यांचे ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. मुंबई महापालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १६ (१सी)(अ) च्या तरतुदीनुसार, राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्याचे पद त्याच तारखेपासून रिक्त होते. त्यानुसार पटेल यांची नगरसेवक म्हणून झालेली निवड २७ मे २०२६पासूनच कायदेशीररीत्या आपोआप रद्द झाली असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नगरसेवक म्हणून कार्यकाळात मिळालेले मानधन आणि इतर भत्ते परत घेतले जातील. नगरसेवकपदाचे अधिकृत ओळखपत्र, महापालिकेची बोधचिन्हे आणि इतर आनुषंगिक सोयीसुविधा तातडीने परत घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
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पोटनिवडणूक होणार?
शमीर पटेल यांचे पद रद्द झाल्यामुळे प्रभाग क्रमांक १३७ मधील नगरसेवकपद आता रिक्त झाले आहे. यामुळे या प्रभागात आगामी काळात पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
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