संप मागे, तरी प्रवाशांचे हाल
बेस्टच्या १०० कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप रविवारी रात्री मागे घेण्यात आला; मात्र अनेक कर्मचारी कामावर न आल्याने बससेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकली नाही. परिणामी आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना बस थांब्यांवर ताटकळत उभे राहावे लागले. बस नसल्याने लोकल आणि मेट्रोमध्ये प्रवाशांची गर्दी होती. दरम्यान, बेस्ट प्रशासनाने १०० कर्मचाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई केली.
बेस्टचा संप रविवारी रात्री मागे घेण्यात आल्यानंतर सोमवारी सकाळच्या सत्रात ११ वाजेपर्यंत बेस्टच्या स्वतःच्या २०० आणि कंत्राटी १,६७१ बस रस्त्यावर आल्या होत्या. दुपारपर्यंत नियोजित दोन हजार ७६६ पैकी केवळ एक हजार ८७१ बसच रस्त्यावर धावत होत्या. कंत्राटी बसचे चालक-वाहक अत्यंत कमी संख्येने हजर असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला. दुपारी ३ नंतर परिस्थिती काहीशी सुधारली. बेस्टच्या स्वतःच्या ४३७ पैकी ३७१ बस, तर खासगी कंत्राटदारांच्या २,४६५ पैकी १,८४० बस रस्त्यावर धावत होत्या. स्वतःच्या बसवर ४,०८३ चालक व ४,१३० वाहक हजर झाले, तर कंत्राटी बसवर केवळ १,६३७ चालक आणि ४७० वाहक उपस्थित होते. खासगी कंत्राटदारांकडील चालक-वाहकांची टंचाई संध्याकाळपर्यंत जाणवत होती. तरीही, कर्मचारी परतण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने हळूहळू सेवा पूर्णपणे सुरळीत होईल, असा विश्वास बेस्ट प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
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सलग तीन दिवस आंदोलनात व्यस्त असल्यामुळे कर्मचारी थकले आहेत. त्यामुळे ते हळूहळू कामावर रुजू होत असून, टप्प्याटप्प्याने सेवा पूर्ववत होईल.
- ॲड. उदय आंबोणकर, बेस्ट कृती समितीचे संयोजक
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