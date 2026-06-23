विधानसभा अध्यक्षांवर राज यांचा घणाघात
मराठी भाषेच्या चिरफाडीवरून संताप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठी भाषेची जी चिरफाड केली, त्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ‘नार्वेकरांनी आशाताईंच्या निधनाचा नाही, तर मराठी भाषेच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडला,’ अशा जळजळीत शब्दांत राज यांनी अध्यक्षांच्या या बेजबाबदार वृत्तीचा समाचार घेतला असून, मनसेतर्फे याचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.
राज यांनी म्हटले आहे की, कागदावर लिहून दिलेले मराठीही विधानसभा अध्यक्षांना वाचता येत नाही, हे पाहून संताप दाटून येतो. त्यापेक्षा नार्वेकरांनी हा प्रस्ताव स्वाहिली अथवा हिब्रू भाषेत मांडला असता तरी चालले असते. याहून मोठी शोकांतिका म्हणजे राहुल नार्वेकर हे संगीतसूर्य दीनानाथ मंगेशकर यांचा उल्लेख ‘दीनदयाल मंगेशकर’ असा करत वाट्टेल तसे मराठी वाचत होते. मात्र, त्या वेळेस सभागृहात उपस्थित असलेल्या सत्ताधारी किंवा विरोधकांमधील एकाही आमदाराला यावर आक्षेप नोंदवावासा वाटला नाही. दरम्यान, केंद्राकडून आणि परप्रांतीयांकडून मराठीची गळचेपी सुरू असताना, आता राज्याच्या विधिमंडळाकडूनच ती होत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चीड व्यक्त केली. मराठी माणसाने आपण कोणत्या प्रकारची माणसे निवडून देत आहोत याचा गंभीरपणे विचार करावा, असे आवाहन राज ठाकरेंनी केले आहे.
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सत्ताधाऱ्यांनाही धरले धारेवर
राज ठाकरेंनी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनाही धारेवर धरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना ते म्हणाले, फडणवीसांना गांभीर्य काय असते, हे समजायला हवे होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मराठी भाषेच्या अभ्यासाचे विमान ५० हजार फुटांवरून चालले असल्याने त्यांचाही याच्याशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. या सभागृहाला गणेश वासुदेव माळवणकर, दत्तात्रय काशिनाथ कुंटे, अरुणभाई गुजराथी, बाळासाहेब भारदे आणि अगदी अलीकडे दिलीप वळसे पाटील यांच्यासारखे सुज्ञ अध्यक्ष लाभले आहेत, असेही राज ठाकरेंनी म्हटले आहे.
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