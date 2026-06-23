पावसाळी मासेमारी बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढणार
दोन दशकांपासूनच्या मागणीला मिळणार न्याय; सरकारची सकारात्मक भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : पारंपरिक मच्छीमारांची गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासूनच्या पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी ६१ दिवसांवरून ७६ दिवसांपर्यंत वाढविण्याची मागणी आता पूर्णत्वास जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ३१ जुलैऐवजी १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी वाढविण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सात सागरी जिल्ह्यांतील मच्छीमार जिल्हा समित्यांकडून अभिप्राय मागविला होता. रायगड वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे.
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची भेट घेऊन मागणीचा पाठपुरावा केला. या वेळी सरकारकडून बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यासंदर्भात सकारात्मक हालचाली सुरू असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिल्याचे समितीचे पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील यांनी सांगितले. बंदीचा कालावधी वाढल्यास मत्स्यसंपत्ती संवर्धन, मासळीच्या पिल्लांचे संरक्षण, माशांच्या प्रजननाला पोषक वातावरण आणि भविष्यातील मत्स्योत्पादन टिकवून ठेवण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे समितीने नमूद केले.
बेकायदा मासेमारीवर लगाम
बैठकीत पावसाळी बंदीदरम्यान सुरू असलेल्या बेकायदा मासेमारीवर कठोर कारवाईची मागणीही करण्यात आली. बंदीच्या काळात मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे परवाने रद्द करणे, अशा नौकांकडून मासळी खरेदी करणाऱ्या व्यापारी व पुरवठादारांवर कारवाई करणे, बेकायदा मासळीच्या वाहतुकीवर निर्बंध आणणे तसेच अशा मासेमारीदरम्यान अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी समितीने केली. या मागणीला पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित, बोईसरचे आमदार विलास तरे आणि बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांनीही समर्थन दिले आहे.
पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढल्यास मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, माशांच्या प्रजननाला पोषक वातावरण आणि मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेला मोठी मदत होईल. यासंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
- देवेंद्र दामोदर तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
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