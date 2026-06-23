आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा संप स्थगित; आजपासून कामकाज पूर्ववत
परिवहन मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर निर्णय; पदोन्नतीचा प्रश्न दोन दिवसांत सोडविणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांचा आठ दिवसांपासून सुरू असलेला बेमुदत संप अखेर स्थगित करण्यात आला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पदोन्नतीचा प्रश्न दोन दिवसांत सोडविण्याचे तर अन्य प्रलंबित मागण्यांबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे बुधवारपासून (ता. २४) आरटीओ कार्यालयांचे कामकाज पूर्ववत होणार आहे.
१६ जूनपासून विविध मागण्यांसाठी आरटीओ कर्मचारी संपावर होते. या काळात वाहन नोंदणी, परवाने, परवान्यांचे नूतनीकरण आणि इतर अनेक सेवांवर परिणाम झाला होता. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ३१ आमदार आणि खासदारांनीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची विनंती परिवहन मंत्र्यांकडे केली होती. तसेच विविध लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित करण्याची तयारी दर्शविल्याने सरकारवरील दबाव वाढला होता.
मंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा
मंगळवारी मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या दालनात कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. राज्य शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी चर्चेचे नेतृत्व केले. पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत संघटनांनी आपली बाजू पुराव्यांसह मांडली. या वेळी प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
१५ दिवसांत निर्णय
चर्चेनंतर पदोन्नतीचा प्रश्न दोन दिवसांत मार्गी लावण्याचे आश्वासन परिवहन मंत्र्यांनी दिले. तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांवर कर्मचारी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी मागितला. आयुक्त स्तरावर स्वतंत्र चर्चा करून प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
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