बेस्ट थांबा स्थलांतरावरून खडाजंगी
विधानसभा अध्यक्षांच्या दबावाचा आरोप, प्रस्ताव अखेर परत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : गेट वे ऑफ इंडियाजवळील बेस्ट बस थांबा स्थलांतराच्या प्रस्तावावरून मंगळवारी (ता.२३) बेस्ट समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दबावामुळेच हा प्रस्ताव आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला.
राहुल नार्वेकर यांनी ११ मार्च २०२६ रोजी बेस्ट महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून गेट वेजवळील बस थांबा म्युझियमसमोरील जागेत हलवण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने समितीसमोर हा ठराव आणला. बैठक सुरू होताच अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी कोणतीही चर्चा न करता प्रस्ताव मान्य करण्याच्या सूचना दिल्या. यावर शिवसेना ठाकरे पक्षाचे सदस्य नितीन नांदगावकर यांनी हरकत घेत थेट विधानसभा अध्यक्षांच्या दबावाचा आरोप केला. निर्णय बदलेपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा नांदगावकर यांनी दिल्याने अध्यक्षा व सदस्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली.
अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी दबावाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. गेल्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. माझ्यावर कोणाचाही राजकीय दबाव नाही, किंबहुना तसा दबाव टाकण्याची कोणाची हिंमतही नाही, अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना सुनावले; मात्र विरोधकांचा वाढता आक्षेप आणि प्रवाशांचे हित लक्षात घेऊन प्रशासनाने नवीन प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश दिले.
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... तर बेस्टचे नुकसान!
सीएसएमटी आणि चर्चगेट स्थानकावरून सुटणाऱ्या बस क्र. ए-११२ आणि ए-११६ या दोन बसमध्ये वर्षभर प्रवाशांची तुफान गर्दी असते. दररोज ४३६ फेऱ्यांतून २४ हजार प्रवासी प्रवास करतात आणि सरासरी १ लाख १७ हजारांचा महसूल मिळतो. रविवारी तर तब्बल एक लाख ९८ हजारांचे उत्पन्न मिळते. इतका मोठा महसूल देणारा मार्ग राजकीय दबावापोटी बदलून बेस्टचे नुकसान केले जात आहे, असा घणाघात नांदगावकर यांनी केला. हा प्रस्ताव तूर्तास रखडल्याने बेस्टच्या प्रवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
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