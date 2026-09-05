बंद एनटीसी गिरणी कामगारांचे ७ सप्टेंबरपासून उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : गौरी-गणपती सण तोंडावर आलेला असताना ११ महिन्यांचा थकीत पगार न मिळाल्याने मुंबईतील बंद एनटीसी गिरण्यांमधील कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने कामगार सोमवारपासून (ता. ७) लाक्षणिक उपोषणाला बसणार आहेत.
गिरणी कामगार नेते आणि विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी गेल्या महिन्यात दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची खासदारांच्या शिष्टमंडळासह भेट घेऊन बंद गिरण्या पूर्ववत सुरू करा आणि थकीत देणी त्वरित द्या, अशी मागणी केली होती. तेव्हा केंद्राने सकारात्मकता दाखवली होती; मात्र व्यवस्थापनाकडून गिरण्या सुरू करण्याबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. कोविड लॉकडाऊनपासून बंद असलेल्या या गिरण्यांमुळे सुमारे १० हजार कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत लाक्षणिक उपोषणाचा निर्णय घेण्यात आला. टाटा, इंदू मिल क्रमांक ५, पोदार आणि दिग्विजय या चार बंद गिरण्यांच्या गेटवर कामगार उपोषण करणार आहेत.
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प्रमुख मागण्या अशा
- ऑक्टोबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या ११ महिन्यांचा पगार त्वरित द्यावा.
- २०२५मध्ये निवृत्त झालेल्या कामगारांची ग्रॅच्युइटी द्यावी आणि घरभाडे द्यावे.
- प्रवास व मेडिकल भत्ता द्यावा.
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