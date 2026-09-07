‘बेस्ट’च्या चाकाखाली आल्याने वृद्धेचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : वरळी येथील एसटी ऑफिस ट्रॅफिक सिग्नलजवळ टॅक्सीतून उतरणाऱ्या एका ६० वर्षीय वृद्ध महिलेचा बेस्ट बसच्या मागच्या चाकाखाली आल्याने मृत्यू झाला. वनमाला आर. साबळे असे मृत महिलेचे नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. ७ ) सकाळी ११:२५ वाजताच्या सुमारास मुंबई सेंट्रल डेपोची (वेट लीज- एसएमटीएटीपीएल) बेस्ट बस भायखळा स्थानक ते लोटसदरम्यान धावत होती. एसटी ऑफिस चौकात लाल सिग्नल लागल्याने बस थांबली होती. याच वेळी बसच्या शेजारी उभ्या असलेल्या टॅक्सीतून वनमाला साबळे या खाली उतरत होत्या. दरम्यान, अचानक सिग्नल हिरवा होताच बसचालकाने गाडी पुढे घेतली. या वेळी अचानक तोल जाऊन साबळे या बसच्या डाव्या बाजूच्या मागच्या चाकाखाली आल्या. या भीषण अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव झाला. बसवाहकाने तातडीने साबळे यांना उपचारासाठी नायर रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी तपासणी करून दुपारी १२:१५ वाजता उपचारांपूर्वीच साबळे यांना मृत घोषित केले. अपघाताची माहिती मिळताच वरळी आणि सेंट्रल डेपोचे आगार व्यवस्थापक, अपघात निवारण अधिकारी आणि वेट लीज प्रतिनिधी यांनी तत्काळ घटनास्थळी तसेच रुग्णालयात धाव घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.