मुंबई कोस्टल रोडच्या बोगद्यात अपघात; गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा, वाहतूक विस्कळीत

कोस्टल रोडच्या बोगद्यातील
अपघातामुळे वाहतूक कोंडी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : कोस्टल रोडवरील नरिमन पॉइंटवरून वरळीच्या दिशेने जाणाऱ्या बोगद्यामध्ये भरधाव कार आणि टॅक्सीमध्ये जोरदार धडक झाली. हा अपघात सायंकाळी झाल्याने रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. परिणामी, संपूर्ण मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. यामुळे सायंकाळी घरी परतणाऱ्या प्रवाशांचे मोठे हाल झाले.
अपघाताची माहिती मिळताच मुंबई ट्रॅफिक पोलिस आणि पालिकेच्या आपत्कालीन बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातग्रस्त वाहने रस्त्यावरून बाजूला करण्यासाठी क्रेनची मदत घेण्यात आली. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून वाहतूक हळूहळू पूर्ववत करण्याचे काम सुरू केले; मात्र सायंकाळच्या वेळी रस्त्यावर वाहनांचा प्रचंड ताण असल्याने बऱ्याच वेळेपर्यंत वाहने धीम्या गतीने जात होती. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे वेळेत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले.
उपाययोजना अधिक कडक करणार
बोगद्याच्या आत वेगावर नियंत्रण ठेवावे आणि निश्चित केलेल्या वेग मर्यादेचे पालन करावे, जेणेकरून असे अपघात टाळता येतील, असे आवाहन महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिस विभागाने केले आहे. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी बोगद्याच्या आत सुरक्षेच्या उपाययोजना अधिक कडक केल्या जात असल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले.
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