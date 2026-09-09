अदाणी एअरपोर्टमध्ये
एक अब्ज डॉलर गुंतवणूक
मुंबई, ता. ९ : अदाणी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेडकडून अल्फा वेव्ह ग्लोबल, टेमासेक, प्रेमजी इन्व्हेस्ट आणि सेव्हन ब्लॅकरॉकद्वारे व्यवस्थापित निधीसह जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या समूहाकडून सुमारे एक अब्ज अमेरिकी डॉलरचे (९,८२५ कोटी रुपये) नवीन भागभांडवल उभारले जाणार आहे. या गुंतवणुकीपूर्वी कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे १८ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके करण्यात आले आहे.
कंपनीची ही निधी उभारणी योजना भारतातील विमानतळ पायाभूत सुविधा क्षेत्रात वित्तीय संस्थांकडून होणाऱ्या सर्वात मोठ्या प्राथमिक भागभांडवल गुंतवणुकीपैकी एक आहे. यामुळे अदाणी एअरपोर्टचे संस्थात्मक मूल्यांकन चांगले होईल. देशाच्या विमान वाहतूक बाजारपेठेत प्रवाशांची संख्या आणि विमानतळांची क्षमता या दोन्हींमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा असताना येणारी ही गुंतवणूक अदाणी एअरपोर्टसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे अदाणी एअरपोर्टचे बिगर कार्यकारी संचालक जीत अदाणी यांनी सांगितले.
गुंतवणूकदारांनी अदाणी एअरपोर्टसोबत तीन टप्प्यांत नवीन भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी बंधनकारक करार केले आहेत. या व्यवहाराचा अंतिम टप्पा जुलै २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तिन्ही टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांच्या या समूहाची अदाणी एअरपोर्टमध्ये एकत्रितपणे सुमारे ५.५४ टक्के हिस्सेदारी असेल. या निधीचा वापर अदाणी एअरपोर्टच्या विमानतळ पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण, एकात्मिक विमानतळ-शहर परिसर विकसित करणे तसेच ‘ग्राउंड हँडलिंग’सह प्रवाशांशी थेट संबंधित आणि गैर-विमानन व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
अदाणी एअरपोर्टच्या विमानतळ-शहर विकास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे २.२ कोटी चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या मिश्र-वापर प्रकल्पांचा विकास करण्याची योजना आहे. या गुंतवणुकीमुळे वार्षिक सुमारे २० कोटी प्रवाशांना सेवा देण्याची क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच व्यावसायिक महसूल आणि प्रवासी सेवांचाही विस्तार करण्यात येणार आहे.
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