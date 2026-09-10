प्रवाशाच्या हल्ल्यात
तिकीट तपासनीस जखमी
जोगेश्वरीतील घटना; आरोपीला अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : तिकीट नसल्याने दंडाची कारवाई टाळण्यासाठी पळ काढणाऱ्या प्रवाशाने तिकीट तपासनीसाच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारल्याची घटना जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकात बुधवारी घडली. या घटनेत टीसी आशीष गुप्ता यांच्या चष्म्याची काच फुटून उजव्या डोळ्याखाली घुसली. त्यात ते गंभीर जखमी झाले आहे. याप्रकरणी अंधेरी रेल्वे पोलिसांनी प्रवासी अजय धिवर याला अटक केली आहे.
जोगेश्वरी स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ३/४च्या चर्चगेट दिशेकडील जिन्याजवळ बुधवारी सायंकाळी ४.५५च्या सुमारास हा प्रकार घडला. तिकीट तपासणीदरम्यान गुप्ता यांनी धिवरकडे तिकीट वा पासची विचारणा केली. तिकीट नसल्याने त्याला ५०० रुपयांचा दंड भरण्यास सांगण्यात आले; मात्र आपल्याकडे केवळ १०० रुपये असल्याचे सांगत त्याने दंड भरण्यास नकार दिला. पुढील कारवाईसाठी धिवरला आरपीएफ कार्यालयात नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्याने गुप्ता यांच्या हाताला झटका देऊन पळ काढला. मोठ्या शिताफीने गुप्ता यांनी धिवरला अडवले; मात्र त्याने गुप्तांच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला. त्यात चष्म्याची काच फुटून उजव्या डोळ्याखाली घुसल्याने मोठा रक्तस्राव झाला. जखमी अवस्थेतही गुप्ता यांनी धिवरला पकडून ठेवले. आरपीएफ आणि रेल्वे पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचून त्याला ताब्यात घेतले. गुप्ता यांना जोगेश्वरी पूर्वेकडील ट्रॉमा रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी डोळ्याखालील जखमेवर सात टाके घातले. उपचारानंतर त्यांना अंधेरी रेल्वे पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून धिवरला अटक करण्यात आली आहे.
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