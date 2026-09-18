चौक-कर्जत रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण ४९७ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी; प्रवासी आणि मालवाहतुकीची क्षमता वाढणार

चौक-कर्जत रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण
४९७ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी; प्रवासी आणि मालवाहतुकीची क्षमता वाढणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : पनवेल-कर्जत रेल्वे मार्गावरील चौक-कर्जतदरम्यानच्या १०.८६ किलोमीटर एकेरी मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यास भारतीय रेल्वेने मंजुरी दिली आहे. ४९७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे मार्गाची क्षमता वाढणार असून, दोन्ही दिशांना दररोज पाच अतिरिक्त प्रवासी गाड्या चालविणे शक्य होणार आहे. तसेच वर्षाला १८.३५ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक हाताळता येणार असल्याने मालगाड्यांचा खोळंबाही कमी होईल.
चौक-कर्जत हा पनवेल-कर्जत मार्गाचा महत्त्वाचा विभाग आहे. सध्या या ठिकाणी एकेरी मार्ग असल्याने रेल्वेगाड्यांच्या वाहतुकीवर मर्यादा येतात. दुपदरीकरणानंतर दोन्ही दिशांना स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध होऊन रेल्वे वाहतूक अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. क्षमता वाढविण्यासाठीच्या दुपदरीकरण, तिहेरीकरण, चौपदरीकरण, उड्डाणपूल आणि बायपासच्या कामांच्या अंतर्गत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
दररोज पाच अतिरिक्त गाड्या
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर चौक-कर्जत विभागातून दोन्ही दिशांना दररोज पाच अतिरिक्त प्रवासी गाड्या चालविता येणार आहेत. त्यामुळे पनवेल-कर्जत मार्गावर प्रवासी गाड्यांची संख्या वाढविण्यासाठी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होईल.
वर्षाला १८.३५ दशलक्ष टन मालवाहतूक
दुपदरीकरणामुळे या मार्गावर वर्षाला अतिरिक्त १८.३५ दशलक्ष टन मालवाहतूक हाताळता येणार आहे. सध्याच्या एकेरी मार्गामुळे मालगाड्यांना अनेकदा अन्य गाड्यांना मार्ग देण्यासाठी थांबावे लागते. दुपदरीकरणानंतर हा खोळंबा कमी होऊन मालवाहतूक अधिक सुरळीत करता येणार आहे.
पनवेल-कर्जत मार्गाला बळकटी
चौक-कर्जत विभागाचे दुपदरीकरण झाल्यानंतर पनवेल-कर्जत मार्गाची एकूण वाहतूक क्षमता वाढणार आहे. प्रवासी आणि मालगाड्यांसाठी अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध झाल्याने या महत्त्वाच्या मार्गावरील रेल्वे पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होतील.
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