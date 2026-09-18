आयफोनच्या खरेदीसाठी मुंबईत रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : ॲपलच्या २०२६ फॉल लाइनअपमधील ज्या नवीन उत्पादनांची लोक खूप दिवसांपासून उत्सुकतेने वाट पाहत होते, त्यांची विक्री सुरू झाली आहे. स्मार्टफोनच्या नव्या मॉडेलच्या खरेदीसाठी ग्राहकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. ॲपलच्या आयफोन १८ प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्सच्या विक्रीला सुरुवात होताच मुंबईत बीकेसी येथील ॲपल स्टोअर्सबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
नवीन आयफोन पहिल्याच दिवशी हातात घेण्यासाठी अनेक जण तासन्तास रांगेत उभे होते. ॲपलने भारतातील आपल्या प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये सकाळी ८ वाजता विक्री सुरू केली; मात्र विक्री सुरू होण्याच्या अनेक तास आधीच ग्राहक दुकानाबाहेर दाखल झाले होते. एका ग्राहकाने सांगितले, की तो आयफोन ७ पासून सातत्याने नवीन आयफोन खरेदी करीत आहे. यंदाही तो पहाटे ५ वाजता ॲपल स्टोअरबाहेर पोहोचला. मोठी रांग असूनही त्याचा उत्साह कायम होता. ‘आयफोन लॉन्च म्हणजे माझ्यासाठी सणासारखा आहे,’ अशी भावना त्याने व्यक्त केली. दिल्ली आणि हरियानातूनही काही ग्राहक केवळ आयफोन खरेदीसाठी मुंबईत आल्याचे त्याने सांगितले. मुंबईतील आणखी एका ग्राहकाने पहिला आयफोन मिळविण्यासाठी सुमारे १० ते १२ तास प्रतीक्षा केल्याचे सांगितले. अखेर पहिला फोन हातात मिळाल्यानंतर आनंद झाल्याचे त्याने नमूद केले. गेल्या तीन वर्षांपासून आपण आयफोन वापरत असल्याचेही त्याने सांगितले.
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