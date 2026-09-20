ऑक्सफर्डने पूर्ण केल्या शंभर मुलांच्या इच्छा
‘मेक-अ-विश इंडिया’च्या भागीदारीत उपक्रम
मुंबई, ता. २० : ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल या जागतिक शिक्षण मंचाने, आपल्या अनेक सामाजिक जबाबदारीच्या उपक्रमांचा भाग म्हणून गेल्या वर्षभरात भारतात गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या शंभर मुलांच्या इच्छा पूर्ण केल्या.
संस्थेच्या ‘मोमेंटम’ या जागतिक सीएसआर कार्यक्रमांतर्गत, कर्मचाऱ्यांनी ‘मेक-अ-विश इंडिया’च्या भागीदारीत, जानेवारी ते जुलै २०२६ दरम्यान १० राज्यांमधील १७ रुग्णालये आणि भागीदारांमार्फत १०० गंभीर आजारी असलेल्या मुलांच्या इच्छा पूर्ण केल्या. यापैकी ७२ मुलांवर कर्करोगाचे उपचार सुरू होते. लॅपटॉप, फोन आणि टॅब्लेट यांसारख्या त्यांच्या अनेक छोट्या-मोठ्या इच्छा पूर्ण करण्यात आल्या. याद्वारे, उपचारादरम्यान मुलांना कुटुंब आणि शिक्षणाशी जोडलेले राहण्यास मदत करण्यात आली. या मुलांच्या इतर इच्छांमध्ये बुद्धिबळाच्या ग्रँडमास्टरला भेटणे आणि डॉक्टरची भूमिका अनुभवणे यांचा समावेश होता. डिसेंबर २०२५ मध्ये, २१६ कर्मचाऱ्यांनी ‘स्नेहसदन’सोबत नाताळ दान मोहिमेत भाग घेतला आणि तृणधान्ये, कडधान्ये व चहा यांसारख्या ५३७ किलोग्रॅम टिकाऊ खाद्यपदार्थांचे संकलन केले. हे पदार्थ मुंबईतील गरजू समुदायांना दान करण्यात आले. ऑक्सफर्डने वर्षभरात भारतात मुले, शिक्षण, पर्यावरण आणि सामुदायिक कल्याणाशी संबंधित अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, कनेक्टफॉरसोबतच्या ‘आर्टशाला’ उपक्रमाचा भाग म्हणून, कर्मचाऱ्यांनी एका शाळेतील अनेक वर्गखोल्या रंगवून मुलांसाठी एक चांगले शैक्षणिक वातावरण निर्माण केले. जून २०२६ मध्ये, सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांनी कनेक्टफॉरसोबत समुद्रकिनारा स्वच्छता मोहिमेत भाग घेतला, ज्यासाठी ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल टीमला ‘सर्वोत्कृष्ट सांघिक कामगिरी पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्यात आले, असे ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनलच्या चीफ पीपल ऑफिसर, जो ग्रँडॉल यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.