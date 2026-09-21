मध्य रेल्वेचा ‘वॉटर ॲक्शन प्लॅन’
२० हजार ठिकाणी नवे फिल्टर; जुन्या टाक्याही बदलणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : रेल्वे स्थानकांवरील पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत ‘कॅग’ने निरीक्षणे नोंदवल्यानंतर मध्य रेल्वेने प्रवाशांना सुरक्षित पाणी मिळावे, यासाठी ‘वॉटर ॲक्शन प्लॅन’ राबविण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत सुमारे २० हजार ठिकाणी नवीन फिल्टरेशन सिस्टीम बसविण्यात येणार असून, जुन्या आणि खराब झालेल्या पाण्याच्या टाक्या टप्प्याटप्प्याने बदलण्यात येणार आहेत.
रेल्वे स्थानके, कोचिंग डेपो आणि प्रवाशांसाठी पाणी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी जलशुद्धीकरण व देखभालीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. गळती असलेल्या पाइपलाइन आणि नळांची दुरुस्ती, खराब नळ बदलणे, पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता तसेच जलस्रोतांची तपासणी केली जाणार आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियमित नमुने घेऊन त्यांची तपासणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये कॅगच्या निरीक्षणात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण आणि लोणावळा स्थानकांवर विशेष मोहिमेद्वारे पाण्याचे नमुने घेण्यात आले. या नमुन्यांची भौतिक, रासायनिक आणि जिवाणूविषयक तपासणी करण्यात आली. मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, सर्व नमुने समाधानकारक आढळले. एकाही नमुन्यात ई-कोलाय किंवा जिवाणूजन्य संसर्ग आढळला नाही.
टाक्यांवरही विशेष लक्ष
पाण्याच्या टाक्यांमधील स्वच्छता, वॉटर कुलरमधील गाळ काढणे आणि पाइपलाइनमधील गळती तपासण्याची कामे करण्यात आली आहेत. टाक्यांवर जाळीदार झाकणे बसविण्यात आली आहेत. संबंधित कार्यालयांना ई-कोलाय तपासणी किट उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. जुन्या साठवण टाक्या बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असून, जल गुणवत्तेच्या तपासणीचे अहवाल वेळोवेळी प्रसिद्ध केले जाणार आहेत.
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