शेअर घोटाळ्याप्रकरणी ‘ईडी’चे छापे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : दोन सूचिबद्ध कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत कथित फेरफार करून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी (ता. १६) महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये विविध ठिकाणी छापे टाकले. या प्रकरणात एक लाखाहून अधिक छोट्या गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाल्याचा ईडीचा प्राथमिक अंदाज आहे.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील दोन कंपन्यांनी निवडक व्यक्ती आणि संस्थांना तीन कोटी ५० लाखांहून अधिक शेअर आणि परिवर्तनीय वॉरंटचे वाटप केले. या शेअरच्या खरेदीसाठी भरलेल्या पैशांचा मोठा हिस्सा परस्परांशी संबंधित काही व्यक्ती, कंपन्या आणि कर्जदात्यांच्या मर्यादित गटातून आल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात ईडीने मुंबई, नाशिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत आणि भावनगर येथील संबंधित कंपन्यांच्या प्रवर्तकांच्या निवासस्थानांची झडती घेतली. तसेच कमी किमतीत शेअर मिळालेल्या व्यक्तींची ठिकाणे, शेअर दलाली आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची कार्यालये तसेच काही व्हॉट्सॲप समूह चालवल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तींच्या ठिकाणीही छापे टाकण्यात आले.
शेअर मूल्यात कृत्रिम वाढीचा संशय
तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, संबंधित कंपन्यांच्या शेअरच्या किमती टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आल्या; मात्र शेअरची मालकी प्रामुख्याने त्याच व्यक्तींकडे कायम राहिली. परिणामी, बाजारात शेअरची विक्री करणे कठीण झाल्याने एक लाखाहून अधिक छोट्या गुंतवणूकदारांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ‘ईडी’चा अंदाज आहे.
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