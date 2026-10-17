महिला टीसीला धक्काबुक्कीप्रकरणी बोरिवली रेल्वे पोलिसांत गुन्हा

महिला टीसीला धक्काबुक्कीप्रकरणी गुन्हा
कांदिवली स्थानकातील घटना; मुदत संपलेल्या पासवरून वाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : कांदिवली रेल्वे स्थानकात महिला मुख्य तिकीट निरीक्षकाला धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि धमकी दिल्याच्या आरोपावरून बोरिवली रेल्वे पोलिसांनी एका महिला प्रवाशाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मुदत संपलेल्या पासवरून दंड भरण्यास सांगितल्यानंतर हा वाद झाल्याचे पोलिसांनी नोंदवलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रिया आंबवडे (वय ४९) या पश्चिम रेल्वेत मुख्य तिकीट निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. १६ ऑक्टोबरला कांदिवली स्थानकातील फलाट क्रमांक एकवरील तिकीट तपासणी कार्यालयाजवळ त्यांनी एका महिला प्रवाशाला तपासणीसाठी थांबवले. संबंधित महिलेने मुदत संपलेला पास दाखवला. त्यानंतर ५१० रुपये दंड भरण्यास सांगितल्यावर तिने नकार देत वाद घातल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
धक्काबुक्की आणि धमकीचा आरोप
दंड न भरता निघून जाण्याच्या प्रयत्नात संबंधित महिलेने आंबवडे यांच्याशी झटापट केली. यात त्यांच्या हाताला झटका लागल्याने त्या कार्यालयात पडल्या तसेच गणवेशाचा खांद्याजवळील भाग फाटल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर आंबवडे यांनी महिलेला पकडून कार्यालयात आणले. काही वेळाने तेथे आलेल्या एका महिला आणि पुरुषाने संबंधित प्रवाशाला सोबत नेले. यानंतर जमावातील एका महिलेने आंबवडे यांना धमकी दिल्याचाही आरोप आहे.
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