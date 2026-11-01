ज्येष्ठ नाट्यकर्मी रोहिणी हट्टंगडी यांना यशवंत पुरस्कार
मुंबई मराठी साहित्य संघाचा ९१वा वर्धापन दिन उत्साहात
मुंबई, ता. १ : मुंबई मराठी साहित्य संघाचा ९१वा वर्धापन दिन आणि वाचक दिन सोहळा शनिवारी (ता. ३१) डॉ. अ. ना. भालेराव सभागृहात उत्साहात साजरा करण्यात आला. या वेळी भालेराव कुटुंबीयांतर्फे देण्यात येणाऱ्या ‘यशवंत पुरस्कारा’ने ज्येष्ठ नाट्यकर्मी रोहिणी हट्टंगडी यांना, तर मंगल विजय केंकरे यांना ‘सहचारिणी’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
ज्येष्ठ नाट्यकर्मी रोहिणी हट्टंगडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सोहळ्यास मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. याप्रसंगी साहित्य संघाच्या मुखपत्राच्या ‘साहित्य’ दिवाळी विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. एकनाथ आव्हाड, प्रा. प्रतिभा बिस्वास आणि चंद्रशेखर गोखले यांनी या अंकाचे संपादन केले आहे. तसेच प्रा. प्रतिभा सराफ संपादित साहित्य संघाच्या ‘मराठी गजल : एक दृष्टिक्षेप’ या पुस्तकाचेही प्रकाशन करण्यात आले. या सोहळ्यात डॉ. मांगीलाल राठोड, मराठी भाषा अभ्यासक डॉ. वीणा सानेकर, व्यंगचित्रकार प्रदीप म्हापसेकर, सुनील तांबे, सुनीला सोवनी, राजीव करडे, सचिन मणेरीकर, देवदत्त परुळेकर, विलास सिंदगीकर आणि अनघा प्रकाशन आदींना विविध साहित्य गौरव पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. ‘साहित्य वाचनामुळे माणसाचे मन आणि नातेसंबंध समजून घेण्याची प्रगल्भता निर्माण होते,’ असे मत अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केले. प्रशासनात काम करताना माणसांना समजून घेण्याची वृत्ती महत्त्वाची असून, साहित्याच्या वाचनातून ती विकसित होते, असे त्या म्हणाल्या.
साहित्याचाही सकारात्मक परिणाम!
अध्यक्षीय भाषणात रोहिणी हट्टंगडी यांनी नाट्यकलेचा व्यक्तिमत्त्वावर होणारा सकारात्मक परिणाम सांगितला. कस्तुरबांची भूमिका साकारल्यानंतर आपल्यातील क्षमाशील वृत्ती वाढल्याचा अनुभव त्यांनी व्यक्त केला. साहित्याचाही माणसावर असाच सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
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