साहिल वाकोडे प्रकरणी वेळकाढूपणा : गायकवाड

साहिल वाकोडेप्रकरणी
वेळकाढूपणा : गायकवाड
मुंबई, ता. २ : आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्याप्रकरणी एफआयआर दाखल होऊनही दीड महिना झाला; मात्र संबंधित प्राध्यापकांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. तपासाचे कारण पुढे करून प्रशासन वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष तथा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला. वाकोडेचे पालक आणि गायकवाड यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस शिष्टमंडळाने आज पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेतली. या वेळी खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार अमीन पटेल, आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड, गटनेते अशरफ आझमी, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, सुभाष भालेराव, जयवंत लोखंडे आदी उपस्थित होते.
पोलिस महासंचालकांच्या भेटीनंतर गायकवाड यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. वाकोडे प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊनही संबंधित प्राध्यापकांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एकीकडे चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे, तर दुसरीकडे या प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करून साहिलची बदनामी केली जात आहे. साहिलच्या मृत्यूला जबाबदार प्राध्यापक अद्याप मोकाट असून, केवळ तपास सुरू असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली जात आहे. आयआयटी मुंबईत गेल्या काही वर्षांत १३ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. अशा घटना वारंवार घडणे ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे गायकवाड म्हणाल्या.
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