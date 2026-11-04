मिठी नदी गैरव्यवहार झालाच नव्हता!
काँग्रेसचा दावा; ठाकरेंची शिवसेना गप्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मिठी नदीतील गाळउपसा आणि सफाईच्या कामातील कथित ६५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यावरून मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत बुधवारी राजकीय खडाजंगी झाली. या गैरव्यवहाराशी संबंधित कंपनीला पुन्हा निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात असेल, तर मग यापूर्वी ६५ कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप कशाच्या आधारावर करण्यात आले, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी केला. तसेच तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर केलेले आरोप चुकीचे असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित कंपनीसह दोन कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरविण्यात आल्याने माजी नगरसेवक यशवंत किल्लेदार आणि आझमी यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते का, असा सवाल सदस्यांनी केला. त्यावर संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले नसून, निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरविण्याबाबत विधी विभागाचा सल्ला घेण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या मुद्द्यावरून काॅँग्रेस आक्रमक झाली असताना शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी मौन बाळगल्याने पालिका वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
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