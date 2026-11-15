‘एंजल वन’ने नोंदवले ६९ लाख ग्राहक

मुंबई, ता. १५ : ‘एंजल वन’ने सक्रिय ग्राहकांच्या संख्येच्या दृष्टीने दुसरे स्थान मिळवून भारतातील स्टॉक ब्रोकिंग उद्योगातील आपले स्थान अधिक दृढ केले आहे. ६९.९८ लाख सक्रिय ग्राहकसंख्येसह या ब्रोकरेजने आता एक्स्चेंजवरील सर्व ब्रोकर्सच्या ४.६७ कोटी सक्रिय ग्राहकांपैकी १४.९७ टक्के ग्राहक मिळवले आहेत.
एनएसईच्या ताज्या अहवालानुसार, (१-सी) कंपनीने ऑक्टोबर महिन्यात एनएसईवर २.४३ लाख सक्रिय ग्राहकांची भर घातली आहे. कंपनीचा एकूण ग्राहकवर्ग चार कोटी ६० लाखांवर पोहोचला आहे. त्यात वार्षिक १७.४ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. ट्रेडिंगमधील सरासरी दैनंदिन ऑर्डर्स मासिक आधारावर १९.६ टक्के वाढून ६९ लाखांवर पोहोचल्या आहेत.
कंपनीला कामकाजातून मिळणारा एकत्रित महसूल वार्षिक आधारावर १८.७ टक्के वाढून १,४२७ कोटी रुपयांवर पोहोचला, तर निव्वळ नफा ५८.२ टक्के वाढून ३३५ कोटी रुपये झाला. क्लायंट फंडिंग बुकद्वारे मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नाने एकूण महसुलात ३५.६ टक्के योगदान दिले. या तिमाहीदरम्यान ‘एंजल वन’ने जवळपास १५ लाख नवीन ग्राहक जोडले, जे मागील तिमाहीच्या तुलनेत ११.६ टक्के अधिक आहेत. यामुळे सप्टेंबरपर्यंत कंपनीचा ग्राहकवर्ग ३.९९ कोटींवर पोहोचला आणि त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये कंपनीने ४ कोटींचा टप्पा पार केला. कंपनीच्या वेल्थ मॅनेजमेंट व्यवसायाचा विस्तारही सातत्याने सुरू राहिला आहे आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता तिमाही आधारावर १९.१ टक्के आणि वार्षिक आधारावर १६०.५ टक्के वाढून १६ हजार कोटींवर पोहोचली आहे.
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